La cara y la cruz de los negocios de PortAventura: duplica la facturación de sus hoteles en 3 años, pero cae la de los parques

PortAventura ha diversificado su negocio con nuevos servicios auxiliares como PAFacilities y ha lanzado iniciativas digitales, incluyendo experiencias de realidad virtual dentro del resort.

El número de visitantes a PortAventura superó los 5 millones en una temporada récord de 306 días, aunque la empresa redujo sus ganancias a la mitad, hasta los 20,8 millones de euros.

El resort cuenta con seis hoteles principales y cuatro adicionales bajo la marca Ponient Hotels, habiendo alcanzado en 2023 un récord de ocupación con 584.000 habitaciones.

PortAventura ha duplicado la facturación de su división hotelera en los últimos tres años, representando ya el 36% del negocio total, mientras que los ingresos de los parques han caído un 4,5%.

Desde hace algunos años, PortAventura es mucho más que un parque de espectáculos y atracciones. La compañía ha diversificado en busca de atraer a más turistas potenciando su división hotelera en detrimento de los propios parques.

Tanto que en los últimos tres años el parque de atracciones ha conseguido duplicar la facturación de sus hoteles y ya supone más de un tercio de su negocio (36%).

En 2024, el parque facturó 303,6 millones. Su crecimiento fue prácticamente plano con respecto a 2023, según las cuentas depositadas recientemente en el Registro Mercantil.

Los tres parques del recinto de la Costa Dorada-PortAventura, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park generaron ingresos de 178,3 millones, un 4,5% menos.

Mientras que la parte hotelera fue la que más creció con una cifra de negocio de 112,1 millones de euros, un 6,5% más. Esto, además, supone el doble que en 2021 cuando facturó 54,6 millones.

Justo en 2021 arrancó la recuperación de esta división que se vio afectada por la pandemia. No obstante, por aquel entonces tenía ocupaciones del 90%, muy por encima del sector.

PortAventura World cuenta actualmente con seis hoteles principales dentro del propio recinto o integrados en el resort.

PortAventura

Se trata de establecimientos tematizados: mediterráneo, mexicano, caribeño y tres del oeste americano. Todos son de cuatro estrellas, excepto el Hotel Lucy's Mansion, que tiene 5 estrellas.

Además cuenta con otros cuatro adicionales bajo la marca Ponient Hotels by PortAventura World, situados fuera del parque, en el entorno de la Costa Dorada.

El pasado año incorporó el cuarto hotel a esta marca y sumó un total de 913 habitaciones en gestión.

Una apuesta que la sociedad cree que “permitirá desestacionalizar y revalorizar el destino de Costa Dorada y atraer al resort un cliente de larga estancia enfocado a un producto hotelero vacacional de sol y playa que se complementa con la oferta de entretenimiento de PortAventura World”.

Fruto de esta estrategia, los hoteles de PortAventura cosecharon un nuevo récord tanto en días de apertura como de habitaciones ocupadas (584.000 habitaciones ocupadas).

El resort reconoce una sólida demanda del mercado nacional y la recuperación de los mercados internacionales, principalmente Francia y Reino Unido.

Para aprovechar el boom hotelero, en octubre de 2024 la compañía -propiedad al 51% de Investindustrial y al 49% de KKR- puso en funcionamiento una nueva línea de negocio, PAFacilities.

El objetivo es ofrecer servicios auxiliares al sector hotelero con la apertura de una lavandería industrial.

Nuevo edificio Creek Valley, una extensión del Hotel Colorado Creek de PortAventura.

La buena marcha de sus hoteles contrasta con su principal negocio: las atracciones.

Pero a pesar de que la facturación de los parques disminuyó, PortAventura acogió a más de 5 millones de visitantes coincidiendo con la temporada más larga de la historia: 306 días.

Por otro lado, el acuerdo con LaLiga para crear un nuevo parque temático alrededor del fútbol parece que ha quedado parado. La empresa conjunta creada -LaLiga Entertainment- está en liquidación desde finales del pasado año.

Otro aspecto negativo es que la compañía redujo sus ganancias a más de la mitad, concretamente hasta los 20,8 millones.

Otros negocios

Además de los parques y los hoteles, la compañía facturó 13,1 millones en calidad de otros conceptos, un 31,8% más. Aquí se engloba su negocio de eventos.

En sus cuentas, la compañía reconoce que logró “los mejores resultados de la historia” de este negocio gracias a la confianza de sus clientes nacionales e internacionales; pero también a la colaboración con la empresa Bmotion Audiovisual.

Asimismo, PortAventura ha continuado reforzando su estrategia digital a través de la nueva línea de negocio PAAdventure Labs, lo que les ha permitido lanzar varias iniciativas digitales dentro del resort.

Una de ellas es ‘PortAventura VRX by Zero Latency', una exclusiva experiencia de realidad virtual.