España recibe el récord de 76,5 millones de turistas internacionales hasta septiembre, un 3,5% más

Cada turista gastó un promedio de 1.380 euros en septiembre, un aumento del 5,1% en comparación con el año anterior, con un gasto medio diario de 204 euros.

El gasto total de los turistas internacionales en septiembre fue de 13.364 millones de euros, un incremento del 6% frente al mismo mes del año anterior.

Reino Unido se mantiene como el principal país emisor con 15,3 millones de visitantes, seguido de Francia y Alemania, que presentaron variaciones en sus cifras de turistas.

España alcanza un récord de 76,5 millones de turistas internacionales en los primeros nueve meses de 2025, un aumento del 3,5% respecto al año anterior.

España sigue batiendo récords de viajeros internacionales. En los nueve primeros meses de 2025 el número de turistas que visitaron España aumentó un 3,5% y rozó los 76,5 millones. Se trata de la cifra más elevada de la serie, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los principales países emisores en los nueve primeros meses fueron Reino Unido (con cerca de 15,3 millones y un aumento del 4%), Francia (con más de 10,2 millones y una bajada del 0,1%) y Alemania (con cerca de 9,5 millones, un 1,4% más).

El gasto total de los turistas internacionales que visitaron España en septiembre aumentó un 6% y alcanzó los 13.364 millones de euros.

En el mes de septiembre, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue 5,2 puntos porcentuales superior al aumento del número de visitantes extranjeros.

Concretamente, en este mes de septiembre España recibió 9,7 millones de turistas internacionales, que generaron un gasto total superior a los 13.300 millones de euros.

Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.380 euros, lo que representa un incremento del 5,1% respecto a septiembre del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes creció un 4,5% en tasa interanual, situándose en 204 euros.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con más de 4,7 millones y un aumento anual del 0,3%.

En el mes de septiembre, Reino Unido sigue siendo el primer país de origen de las personas que nos visitan, con más de 2,1 millones de visitantes que dejaron en España 2.555 millones de euros.

A continuación, en segundo lugar, Alemania, con 1,2 millones de turistas y un gasto de 1.640 millones de euros; en tercer lugar, están los turistas procedentes de Francia, con alrededor de un millón de visitantes y un gasto de 998 millones de euros.