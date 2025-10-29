Aena dispara su beneficio hasta los 1.579 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, un 8,9% más

Los ingresos totales de Aena en los nueve primeros meses de 2025 aumentaron un 8,8%, alcanzando los 4.785,2 millones de euros, con un destacado crecimiento en la actividad comercial.

Aena ha registrado en los nueve primeros meses de 2025 un beneficio de 1.579,4 millones de euros, un 8,9% más.

El gestor aeroportuario ha obtenido entre enero y septiembre de 2025 un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 2.882,7 millones de euros, con un margen del 60,2%. Esta cifra supone un crecimiento del 8,2% respecto a 2024 (2.663,3 millones).

El tráfico de pasajeros del Grupo Aena (España, Londres-Luton y los aeropuertos de Aena Brasil) creció hasta los 294,1 millones (un 4,1% más que en los nueve primeros meses de 2024).

En los aeropuertos de Aena en España, el incremento ha sido del 3,9% (hasta 247,1 millones de pasajeros).

Los ingresos totales consolidados de los nueve primeros meses de 2025 aumentaron hasta los 4.785,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,8% con respecto al periodo de enero a septiembre del año anterior.

Los ingresos aeronáuticos fueron 2.556,2 millones de euros, un 5,5% más que en 2024. Los ingresos comerciales, apoyados en un crecimiento de las ventas de las actividades comerciales, han alcanzado los 1.466,1 millones de euros, con un aumento del 10,8% con respecto al mismo periodo de 2024.

Destaca el comportamiento de la actividad comercial en los nueve primeros meses del año. Así, las ventas totales de las actividades comerciales superaron en un 8,7% las registradas en 2024, y los ingresos totales de negocio han crecido un 13% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La deuda financiera neta contable consolidada del Grupo Aena se situó en 5.127 millones de euros, frente a los 5.498 millones de euros de 2024, siendo la ratio de deuda financiera neta a Ebitda del grupo consolidado de 1,37 veces. Se ha producido una sólida generación de efectivo.