La cadena Be Live tendrá vida más allá de Globalia: Ona Hotels estudia potenciar la marca hotelera tras su compra

Ona Hotels planea superar los 50 hoteles con futuras adquisiciones en la Costa del Sol y Cádiz entre 2025 y 2026.

La operación marca el regreso de Ona Hotels a Marruecos, con planes de expandirse a nueve o diez hoteles en el país.

Globalia se deshizo de casi toda su división hotelera, manteniendo solo dos hoteles tras la venta a Ona Hotels.

Ona Hotels & Apartments adquirió seis hoteles de la marca Be Live a Globalia, incluyendo la propiedad de la marca.

El pasado mes de julio se cerró una importante transacción en el sector turístico. Ona Hotels & Apartments compró seis hoteles a Globalia (uno en propiedad y cinco en gestión) y se hizo con la marca hotelera Be Live.

Lo que parece una pequeña operación en realidad supone un cambio importante porque Globalia se desprendió casi al 100% de su división hotelera (centrada en la marca Be Live), mientras que Ona Hotels la adquirió para mantener la marca con vida y desarrollarla en un futuro.

“Ahora estamos en ese proceso de integración”, reconoce Nacho Barrau, CEO de Ona Hotels & Apartments a EL ESPAÑOL-Invertia.

El directivo de esta pequeña cadena hotelera familiar cree que la marca tiene “fuerza, valor y es conocida en el mercado” y, por eso, de momento, “el objetivo es mantenerla”.

Prueba de ello es que los seis hoteles adquiridos han conservado durante la temporada de verano el letrero de Be Live y así seguirán.

Ahora están viendo qué posibilidades tiene en el mercado. Eso quiere decir que algunos hoteles de Ona podrían convertirse en hoteles Be Live, por ejemplo.

No obstante, el directivo dice que están en un proceso de reflexión del negocio y que a principios de 2026 decidirán qué hacer con una marca de la que Globalia llevaba años intentando deshacerse.

Nacho Barrau, CEO de Ona Hotels.

En 2020, casi llega a un acuerdo con la cadena BlueBay Hotels para fusionarse. Pero fracasó el plan en plena pandemia.

Dos años después, dio el mandato al Banco Santander para vender Be Live por 500 millones de euros. Pero no llegó ninguna oferta por ese precio y la familia Hidalgo decidió continuar su actividad hotelera en solitario.

Durante este tiempo, ha ido reduciendo su cartera, que llegó a tener más de 30 hoteles distribuidos en República Dominicana, Cuba, España (península, Baleares y Canarias), Portugal y Marruecos.

Con la venta de los seis hoteles a Ona Hotels ya sólo le quedan dos. De hecho, ha supuesto su salida de Marruecos, donde tenían tres establecimientos.

Hotel Ona Hollywood Mirage, Tenerife.

Por su parte, para Ona Hotels ha significado su regreso al país africano. “Con esta compra volvemos a Marruecos porque sabemos que tiene mucho potencial”, explica. Tanto, que la idea es llegar a tener nueve o diez hoteles en los próximos años.

Túnez o Grecia también están en su órbita, pero Nacho Barrau asegura que “el foco principal sigue siendo España”.

Casi 50 hoteles

La compañía cuenta actualmente con un porfolio de 49 complejos ubicados en Costa Cálida, Costa del Sol, Costa Dorada, Costa Brava, Costa Blanca, Islas Baleares y Canarias.

De ellos, 31 hoteles son en propiedad y 18 en gestión. Pero no siempre fue así. Ona Hotels fue fundada por el padre de Nacho Barrau, quien fue adquiriendo poco a poco hoteles para crecer. “Hasta 2015 que entré yo y decidimos gestionar establecimientos de terceros”, cuenta el propio Nacho.

Hotel de Ona Marinas de Nerja.

Se trata de una fórmula que cada vez más hoteleras hacen suya. En el caso de Ona van a seguir potenciando ambos tipos de gestión.

De hecho, el directivo avanza que están en proceso de compra de activos en la Costa del Sol y Cádiz y esperan adquirir dos o tres establecimientos entre 2025 y 2026. De esta forma, superarían los 50 hoteles.

Asimismo, le gustaría repetir una operación parecida a la llevada a cabo con Be Live, pero reconoce que es “complejo”.

En definitiva, la compañía prevé crecer en los próximos años tras cerrar la temporada de verano con un aumento del 24% en facturación. Este mismo crecimiento es el que esperan tener al finalizar este ejercicio.