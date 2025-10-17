Vueling tapa el agujero que dejó Ryanair en el aeropuerto de Valladolid con una nueva ruta

Actualmente, solo Binter opera vuelos regulares desde Valladolid, mientras que Air Nostrum, Alba Star e Iberojet lo hacen exclusivamente para el programa del Imserso.

Vueling reanudará la ruta entre Barcelona y Valladolid el próximo 28 de octubre, coincidiendo con el inicio de la temporada de invierno para las aerolíneas y con la salida a finales de marzo de Ryanair.

De esta forma, Vueling viene a tapar el agujero que ha dejado la irlandesa en el aeródromo vallisoletano, que desde entonces ha visto como su tráfico se ha desplomado más de un 65% cada mes.

Así, Vueling operará esta conexión con tres frecuencias semanales (los martes, jueves y sábados) durante la temporada de invierno.

El inicio de esta ruta coincide con la celebración de la 70º Semana Internacional de Cine de Valladolid (Semici), que se alargará hasta el 1 de noviembre, ofreciendo más opciones para quienes deseen asistir al certamen desde la capital catalana.

El aeropuerto de Valladolid seguirá sin vuelos de Ryanair, ya que la low cost ha anunciado que no volverá ni esta temporada de invierno ni la de verano de 2026.

Antes de irse de Valladolid, Ryanair ofrecía vuelos regulares a Barcelona con tres frecuencias semanales, mientras que a Palma de Mallorca sólo lo hacía en los meses de verano.

Su salida dejó casi desierto este aeródromo, donde ahora sólo opera de forma regular una compañía: Binter, que fleta vuelos a Gran Canaria y Tenerife Norte.

Según Aena, también lo hacen Air Nostrum, Alba Star e Iberojet, pero para vuelos en exclusiva para el programa del Imserso.

Y Enter Air fleta vuelos del Club de los 60 (programa de la Junta de Castilla y León). Por lo que no se consideran vuelos comerciales abiertos al público general.