Las aerolíneas programan el récord de 139 millones de plazas para invierno, pero alertan del frenazo en el crecimiento

ALA advierte de un crecimiento más lento en el tráfico aéreo, influenciado por factores geopolíticos y económicos.

Las aerolíneas programan 139 millones de plazas para invierno 2025-2026, un aumento del 4,7% respecto al invierno anterior.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha avanzado una programación de plazas para la temporada de invierno (desde octubre de 2025 a marzo de 2026) de 139 millones, un 4,7% por encima de lo operado en la temporada de invierno de 2024.

Destacan algunas regiones, como es el caso de Andalucía (7,5%), con incrementos por encima de la media, con otras como Baleares (-1,5%) y Galicia (-17,1%) con descensos frente a la temporada anterior.

No obstante, alertan de que “estas buenas previsiones y la evolución positiva del tráfico aéreo a lo largo de este año, anticipan la posibilidad de batir un nuevo récord histórico este año, si bien el crecimiento se ralentiza respecto a años anteriores”.

“Detectamos que el incremento de actividad es menor respecto al registrado en años anteriores”, ha asegurado el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara.

En la temporada de verano, que comprende desde abril hasta septiembre incluidos, los pasajeros ascendieron a los 183 millones, un 3,6% más respecto al mismo período del año anterior.

Otros factores

Además, como ocurre desde hace años, la patronal aérea alerta de otros factores que pueden afectar al tráfico, como la situación geopolítica o de la economía a nivel global.

También hay otras incertidumbres estrechamente ligadas al sector aéreo que podrían incidir en su buena marcha, como puede ser la senda tarifaria que se fije en el próximo DORA III. Desde ALA defienden que estas tasas se deben reducir.

“Es compatible hacer la inversión de Aena en aeropuertos con una senda tarifaria de bajadas por unos niveles de tráfico y eficiencia a los que ha llegado Aena”, ha dicho Gándara en alusión al plan de casi 13.000 millones anunciados en inversiones en los aeropuertos de la red de Aena.

Otro de los aspectos de los que se está pendiente es la resolución en relación a las sanciones impuestas por el Ministerio de Consumo a algunas aerolíneas por su política de equipaje en cabina o los impagos del Estado a algunas compañías aéreas por las subvenciones a residentes adelantadas.

Gándara ha pedido al Ministerio de Consumo que retire las sanciones (de 179 millones de euros a cinco aerolíneas de bajo coste) después de que “la propia UE haya confirmado que no tienen fundamento legal”.