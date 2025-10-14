Los venezolanos Rodolfo Reyes y Joaquín Olimpio abandonan el consejo de Plus Ultra

Plus Ultra recibió un rescate de 53 millones de euros de la SEPI durante la pandemia, generando controversia por su situación financiera y lazos con Venezuela.

La aerolínea cambia el número de miembros del consejo, que ahora será de nueve consejeros, con la entrada de Alva Skies and Wings.

Plus Ultra reorganiza su consejo de administración, en un proceso que coincide con la expansión de rutas y flota de la aerolínea.

Los empresarios venezolanos Rodolfo Reyes y Joaquín Olimpio dejan el consejo de Plus Ultra, en representación de las sociedades accionistas Snip Aviation y Flyspain.

Plus Ultra reorganiza su consejo de administración. La aerolínea ha dado salida a sus dos principales accionistas -las sociedades de Snip Aviation y Flyspain- y a sus representantes.

En concreto, dejan de ser consejeros los empresarios venezolanos Rodolfo Reyes Rojas (en representación de Snip Aviation) y Joaquín Olimpio Domingues Ferreira (Flyspain), según el Registro Mercantil. Reyes también es administrador único de Flyspain.

Se trata de un movimiento interesante ya que ambas sociedades son las mayores accionistas de Plus Ultra. Snip Aviation posee el 52,8% y Flyspain (11,4%).

Para la aerolínea es un “proceso de reorganización del órgano de administración y de la organización dentro de las mejores prácticas de gobierno corporativo”, según cuenta a EL ESPAÑOL-Invertia.

De hecho, dicho proceso dice que se enmarca “diez años después del primer vuelo de Plus Ultra y en plena expansión”, tanto de rutas como de flota.

No obstante, declina hacer más comentarios sobre la salida de estos dos accionistas del consejo que se suman, además, a la registrada hace una semana.

Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli (CEO de la aerolínea) también salieron del consejo de administración.

En su lugar entró la sociedad Alva Skies and Wings, de la que fue administrador único el fundador de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.

Ese mismo día, el Registro Mercantil anunció también que la aerolínea cambiaba el número de miembros que componen el Consejo de Administración, que será ahora de nueve consejeros.

Rescate

Cabe recordar que Plus Ultra recibió un rescate de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en plena pandemia.

Este préstamo fue muy polémico por el escaso carácter estratégico de la compañía aérea, por su delicada situación financiera y por sus lazos con Venezuela.

De momento, la compañía ya ha pagado 8,5 millones de euros en concepto de intereses. Será en 2026 cuando empezará el pago del grueso de los préstamos y ese período se alargará hasta 2028.