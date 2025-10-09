La trampa de los recortes de Ryanair: quita 3 M de plazas en aeropuertos regionales y añade casi las mismas en los grandes

Aena planea aumentar las tasas aeroportuarias un 6,5% en 2026 para financiar su plan de inversiones, lo que podría intensificar la estrategia de Ryanair de concentrar su presencia en aeropuertos más grandes.

Ryanair sigue tensando la cuerda con Aena y el Gobierno español. La low cost ha anunciado el tercer recorte de plazas en lo que va de año en nuestro país. En concreto, 1,2 millones de plazas menos para la temporada de verano de 2026 en los aeropuertos regionales.

Este recorte se suma a las 800.000 plazas eliminadas en verano de 2025 y el millón que anunció para la temporada de invierno 2025-2026. En total, más de tres millones de plazas menos.

Plazas que en realidad quedan compensadas con su apuesta por los grandes aeropuertos. Con cada recorte que la irlandesa ha anunciado este año se ha incluido el anuncio del aumento de plazas en grandes aeródromos como Madrid, Palma de Mallorca o Málaga.

En concreto, para la temporada de verano de 2025 -periodo comprendido entre marzo a octubre de este año- la aerolínea incrementó en 1,5 millones estas plazas.

Su oferta creció entre el 2 y 3% este verano en grandes aeropuertos (Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga), mientras que recortó 800.000 plazas en aeropuertos regionales.

Después, en septiembre, anunciaron la reducción de un millón de plazas en los aeródromos regionales para esta temporada de invierno. A la vez, la low cost mostraba su intención de crecer en los más grandes y turísticos.

Sin especificar el número de plazas que aumentaría, sí se anunció un crecimiento del 0,5% de su oferta para dicha temporada.

Y en el tercer recorte, más de lo mismo: 1,2 millones de plazas recortadas en aeropuertos secundarios, pero 600.000 más en los aeródromos de Madrid, Málaga y Palma de Mallorca.

En definitiva, Ryanair no pierde tráfico en España. Lo que hace es compensar una menor oferta en los regionales con los grandes aeropuertos.

Los mismos en los que curiosamente Aena pondrá el foco en el plan de inversiones de 12.888 millones para ampliar los grandes aeropuertos de España.

Ryanair, por tanto, no pierde presencia en España. Sólo la concentra en otros puntos.

La consecuencia de todo esto es que hay cinco aeropuertos de los que Ryanair ha desaparecido o lo hará en las próximas temporadas: Valladolid, Jerez, Vigo, Tenerife Norte y Asturias.

Eso se traduce en un menor tráfico y turismo en estas ciudades, algo que ya se nota especialmente en Valladolid.

Motivo

Ryanair justifica estos recortes por las elevadas tasas que cobra Aena en los aeropuertos. De hecho, el gestor tiene intención de incrementar las tasas aeroportuarias un 6,5% para 2026 y de seguir aumentándolas para hacer frente al plan inversor de los próximos años.

Además, en numerosas ocasiones Michael O’Leary, CEO de Ryanair Group, ha criticado que Aena no dé incentivos en estas instalaciones que están “infrautilizadas” y son “menos rentables”.

“Necesitamos que las tasas bajen un 50% en aeropuertos como Valladolid y Jerez para estimular la demanda”, reclamó el directivo en la rueda de prensa del pasado 8 de octubre.

Para Ryanair, Aena es un “monopolio” en el que su planteamiento consiste en cobrar tarifas similares en los aeropuertos regionales y en los más transitados, como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga.