Meliá cierra un acuerdo con la cadena de Messi para operar sus hoteles a partir de noviembre

Meliá Hotels International y MiM, propiedad de Leo Messi, han firmado una alianza por la que Meliá gestionará, a partir del 1 de noviembre, los hoteles MiM, que pasarán a integrar la exclusiva marca de hoteles singulares denominada 'The Meliá Collection'.

El grupo de hoteles boutique de lujo cuenta con seis establecimientos en destinos exclusivos, en lugares privilegiados de España como Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza y Baqueira Beret, así como en Andorra.

Los hoteles MiM evocan la impronta y personalidad del futbolista a través de atributos exclusivos, como la Suite Messi, o detalles como una réplica del trofeo del Balón de Oro autografiado por el propio futbolista.

“Se trata de hoteles únicos que aspiran a ofrecer experiencias exclusivas en destinos icónicos y, de esta forma, su integración en el portfolio de Meliá Hotels International se realiza de manera natural, pasando a formar parte de The Meliá Collection, en modelo de alquiler”, señala la cadena en un comunicado.

The Meliá Collection, cuyo portfolio cuenta ya con 26 establecimientos abiertos -o en proyecto- en más de 12 países.

La marca se caracteriza por ser una colección de hoteles independientes que mantienen su identidad propia, pero se benefician de la distribución, estándares y del marketing de Meliá.

Por ello, “este modelo permite a los hoteles MiM conservar su carácter y estilo propios, mientras se integra en un sistema global de reservas y fidelización, con visibilidad internacional”.

“La fuerza de esta nueva alianza radica en la complementariedad de los portfolios de MiM y The Meliá Collection”, asegura Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International.