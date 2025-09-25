Agosto de 2025, el mes más caro de la historia: la noche de hotel superó los 155 euros en España

El 2025 va a ser el año de los grandes récords turísticos en España. No sólo en llegada de turistas internacionales y en gasto, sino también en precios. Una muestra de ello son las tarifas hoteleras que ya han alcanzado niveles históricos.

En concreto, el mes de agosto fue el más caro de la historia con el precio medio de la noche de hotel en 155,7 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata de un precio un 6,1% más alto que el registrado en el mismo mes de 2024. Por lo que, aunque hay más moderación en las subidas, no deja de ser una tarifa que rompe récords.

Por categorías, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR, por sus siglas en inglés) fue de 339,6 euros para los hoteles de cinco estrellas.

Tarifa que desciende a los 163,8 euros para los de cuatro y de 134,4, para los de tres. El punto turístico con mayor ADR fue Marbella, con 395,3 euros.

De esta forma, agosto de 2025 se ha convertido en el más caro de la historia de España en términos turísticos.

Los precios medios en los meses de julio (146,5 euros) y junio (129,5 euros) ya anticipaban que el octavo mes del año batiría récords.

Además, si echamos la vista atrás, comprobaremos que la inflación de los últimos años ha impactado en el coste de una habitación.

Hace diez años la tarifa media de un establecimiento hotelero en el mismo mes era de 95,1 euros. Es decir, ha aumentado un 63,7%.

Y eso que entre medias la pandemia moderó el precio. En agosto de 2019 -anterior a la Covid- partíamos de un precio medio de 109 euros.

Con la pandemia las tarifas hoteleras estuvieron de media por debajo de 100 euros.

Pero en 2022 (con tarifas de 114 euros) el ADR inició una escala de incrementos a razón de 10 euros más cada año que llegaron a su máximo el pasado agosto.

Si bien es cierto, lo que queda de este año -tal y como viene siendo habitual- reservar en un hotel será más económico que en el mes estrella de verano.

Año de récord

Pese a los precios se espera que España bata la cifra de 100 millones de viajeros internacionales en 2025. El año pasado llegamos a los 94 millones.

Una cifra que duplica a la población del país, actualmente en 49,3 millones de ciudadanos (con datos del INE del segundo trimestre de 2025).

De momento, parece factible alcanzar el récord. En los siete primeros meses del año han llegado a España 55,5 millones de viajeros extranjeros, un 4,1% más.

Es decir, faltan 45 millones en cinco meses por contabilizar.