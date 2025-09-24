Wizz Air apuesta por España pese a reconocer ser la sexta ‘low cost’ a la que Consumo abrió expediente sancionador

La aerolínea Wizz Air apuesta por España para crecer. Lo hace con nuevas rutas y una flota que se llegará a duplicar en 2032 (hasta 500 aviones) y tras reconocer estar bajo la lupa del Ministerio de Consumo.

La aerolínea húngara es la sexta low cost a la que el Ministerio abrió el pasado 3 de julio un expediente sancionador por prácticas abusivas como cobrar suplemento por el equipaje de mano.

Al ser sólo la apertura del expediente el nombre de la empresa no salió a la luz. Sin embargo, la compañía aérea ha reconocido que se les ha comunicado dicho expediente sancionador en un encuentro con medios de comunicación en Madrid.

No obstante, Andras Rado, director de Comunicación de Wizz Air, aclara que el caso “no está cerrado” y que por el momento no pueden hacer más comentarios.

Dicho expediente tarda unos nueve meses en gestionarse hasta que haya una resolución, según detallan fuentes del Ministerio de Consumo.

Por lo que de momento no hay sanción en firme como sí la hubo para Ryanair, Vueling, Volotea, EasyJet y Norwegian, que recibieron una multa en conjunto de 179 millones de euros.

No obstante, a todas se les han concedido cautelares que paralizan la multa de momento.

Huecos de Ryanair

Pese a tener un expediente por causas parecidas, la húngara trata de diferenciarse de Ryanair asegurando que las tasas de Aena son tan “competitivas” como las de otros países en los que opera, incluidos los de Europa del Este.

“Si aumentamos la oferta en España es que estamos bien”, ha asegurado Andras Rado, director de Comunicación de Wizz Air, en un encuentro con la prensa en Madrid. No obstante, también ha dicho que le gustaría que fueran más bajas.

De hecho, la idea es ocupar el espacio que Ryanair dejará en la temporada de invierno en algunos aeropuertos regionales.

El portavoz de la aerolínea ha afirmado que van a aprovechar los huecos que dejará Ryanair tras los recortes anunciados para abrir nuevas rutas y aumentar frecuencias, aunque no ha desvelado destinos.

Wizz Air opera actualmente en 16 aeropuertos españoles, ofreciendo más de 120 rutas a 15 países, y ya ha transportado a 6,7 millones de pasajeros en los nueve primeros meses de 2025, tras alcanzar los 7,9 millones de viajeros en todo 2024. Para la temporada de invierno incluirán 17 nuevas rutas.

Asimismo, España se verá beneficiada de la llegada de nuevos aviones a la flota actual de Wizz Air (246 aeronaves). El objetivo es llegar a los 500 en 2032. No obstante, por el momento no abrirán ninguna base en nuestro país.