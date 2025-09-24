Cientos de turistas hacen colas en los puestos de embarque de Ryanair

Turismo

Ryanair solo aceptará tarjetas de embarque digitales a partir del 12 de noviembre

La compañía ha afirmado que casi el 80% de sus clientes ya utilizan tarjetas de embarque digitales. 

L. Broche
Agencias
Publicada

Ryanair ha anunciado que solo aceptará tarjetas de embarque 100% digitales a partir del próximo 12 de noviembre, en lugar del 3 de noviembre como informó anteriormente, por lo que los pasajeros ya no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque física.

El cambio de fecha obedece a garantizar "una transición fluida" para los clientes durante el periodo de menor actividad tras las vacaciones de mitad del último trimestre, tal y como ha señalado la aerolínea en un comunicado.

Desde la irlandesa, han afirmado que su decisión sigue los pasos de otras industrias de venta de entradas, como festivales, música y eventos deportivos, resaltando, al mismo tiempo, que "han cambiado con éxito a la venta de entradas exclusivamente digitales".

Además, casi el 80% de sus clientes ya utilizan tarjetas de embarque digitales, según ha asegurado.

En palabras del director de Marketing de la compañía, Dara Brady, "el cambio de Ryanair a tarjetas de embarque 100% digitales supondrá una experiencia de viaje más rápida, inteligente y ecológica para nuestros clientes, optimizada a través de nuestra aplicación 'myRyanair'".