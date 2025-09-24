Los Hidalgo salvan la auditoría de Turkish sobre Air Europa y confían en cerrar el acuerdo para pagar el rescate

La familia Hidalgo respira tranquila aunque el acuerdo con Turkish Airlines aún no se haya materializado. La turca ha realizado una auditoría para conocer el estado financiero de Air Europa antes de cerrar definitivamente la compra del 27% de la aerolínea a cambio de 300 millones.

“Está todo correcto”, aseguran fuentes cercanas a EL ESPAÑOL-Invertia, quienes añaden que “no habrá problemas” en la entrada del nuevo socio.

Al parecer, la auditoría de Turkish Airlines está a punto de cerrarse y, como dicen dichas fuentes, todo parece estar en orden. De ahí, que la familia Hidalgo espera que la firma del acuerdo se produzca “pronto”.

Se trata, por tanto, de un trámite más. Además, no es la primera vez que se realiza una due diligence en Air Europa en el último año.

Air France-KLM, Lufthansa y Etihad Airways llevaron a cabo varias durante el proceso de selección de socio para Air Europa que impulsó Globalia con el fin de conseguir dinero para devolver el rescate de 475 millones.

Acuerdo con Turkish

En este proceso acabó ganando la aerolínea turca, la última en mostrar interés allá por el mes de mayo. El acuerdo se anunció en agosto y la auditoría es el último paso antes de sellarlo.

La aerolínea turca pagará 300 millones por el 27% de Air Europa. De ello, 275 millones de euros procederán de un préstamo para Air Europa, tal y como avanzó este periódico.

El resto, 25 millones, son los que Turkish Airlines destinará a la compra de acciones de forma inminente.

Con los 275 millones mencionados, más la liquidez que tiene Air Europa en caja, la aerolínea española prevé cancelar el préstamo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por 475 millones.

Un avión de Turkish Airlines en fase de despegue. Turkish Airlines

El grupo turístico fundado por Juan José Hidalgo se muestra tranquilo, ya que hasta finales de 2026 no tendrán que devolver los 240 millones del préstamo participativo y otros 235 de préstamo ordinario.

“Todavía hay casi un año y medio para devolver los préstamos”, señalan fuentes cercanas, que confirman que se pagará en cuanto dispongan del dinero procedente de la entrada de Turkish Airlines. Así que por el momento hay tiempo y eso da tranquilidad al grupo turístico.

IAG mantiene el 20%

Una vez que se produzca dicha entrada de la aerolínea turca, la familia Hidalgo seguirá siendo el principal accionista de Air Europa, con más del 50% de la compañía.

Turkish pasará a ser el segundo accionista, mientras que IAG será el tercero con el 20% tras confirmar que mantendrá esta posición.

“Ante los planes que ha anunciado Air Europa para dar entrada a un nuevo accionista en su capital, IAG mantendrá su 20% actual”, señalaron fuentes del grupo hace unos días a EL ESPAÑOL-Invertia.

La participación de IAG en Air Europa es puramente financiera, tal y como siempre ha defendido la matriz de Iberia tras ver frustrada la compra del 100% de la aerolínea de Globalia.