Málaga-Costa del Sol crecerá un 45 % con la inversión de Aena, que prevé obras menores para el resto de aeropuertos andaluces.

La multimillonaria inversión de Aena, que desplegará 13.000 millones de euros en cinco años (2027-2031) para garantizar que los aeropuertos puedan atender el crecimiento previsto de pasajeros durante al menos las próximas dos décadas, implicará un notorio crecimiento para Málaga–Costa del Sol, uno de los más beneficiados de toda España.

El aeródromo malagueño recibirá 1.500 millones de euros que permitirán ampliar su superficie un 45 %, han apuntado fuentes de Aena. Tendrá varias mejoras de envergadura, aunque la joya será, sin duda, la creación de un nuevo dique o zona de estacionamiento para los aviones, dispuesto de forma casi paralela al ya existente.

En total, con la ampliación de la terminal y mejoras del campo de vuelo añadirá gracias a estas obras 109.000 nuevos metros cuadrados, con lo que su superficie pasará de los actuales 240.700 metros cuadrados a 349.700.

Se espera celeridad en los plazos. De hecho, está previsto que se licite la elaboración del proyecto este mismo año, han agregado las fuentes.

Es la gran inversión en Andalucía de Aena, que en su mayor apuesta de modernización en décadas ha previsto para el resto de aeródromos andaluces actuaciones notablemente inferiores, a tenor de los detalles que empiezan a conocerse.

En el caso de Sevilla, que estrenó en 2022 su ampliación tras unas obras que ascendieron a 80 millones de euros, también habrá intervención en la terminal, pero de menor peso que en el caso de Málaga.

Sevilla y Algeciras, con obras en terminal

Aunque no se han aportado cifras, sí se ha dado a conocer que se ampliará la zona de control de seguridad y se renovará la climatización en la terminal, la protección contra incendios o de los accesos de llegadas.

También se habilitarán dos nuevas pasarelas de embarque, se renovarán los aseos y se incorporará una nueva sala VIP.

Igualmente, se levantará un nuevo edificio antiincendios, un simulador de fuego, además de un plan fotovoltaico. Asimismo, se ampliarán los aparcamientos.

Algeciras también sumará obras en la terminal. Es el último de los aeropuertos andaluces con este tipo de actuaciones.

El resto, actuaciones en campo de vuelo

Porque los demás recibirán de Aena inversiones destinadas en exclusiva al campo de vuelo. Tal es el caso de Jerez, Córdoba, el Federico García Lorca Granada–Jaén y el de Almería.

Desde Aena se insiste en que las inversiones del próximo periodo pretenden responder al incremento del tráfico que se estima para mucho más allá: en realidad, habla de poder responder al aumento de viajeros que se esperan en décadas.

El multimillonario programa llega en un momento de crecimiento continuado de los pasajeros internacionales en Andalucía.

Desde enero hasta agosto 9,47 millones de viajeros extranjeros han pasado por los aeropuertos de la comunidad. Es el 12,6 % del registro nacional y un 8,5 % más que idéntico periodo del año pasado, según datos de Turespaña.