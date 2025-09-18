Hotusa compra a Silken una cartera de nueve hoteles por 250 millones tras devolver el rescate de la SEPI en agosto

La cadena hotelera Hotusa se ha hecho con una cartera de nueve hoteles pertenecientes a Silken y que desde hacía más de un año estaban a la venta.

El importe que ha pagado la cadena fundada por Amancio López Seijas es de 250 millones de euros, tal y como confirman fuentes de la hotelera a EL ESPAÑOL-Invertia.

Los hoteles adquiridos a Silken son Al Andalus Palace de Sevilla, Amara Plaza de San Sebastián, Indautxu de Bilbao, Juan de Austria de Valladolid, Puerta Madrid de Madrid, Alfonso X de Ciudad Real, Coliseum de Santander, Río de Santander y Atlántida de Tenerife.

Todos son de cuatro estrellas y en total suman alrededor de 1.650 habitaciones.

Esta cartera de hoteles generó mucho interés en el sector. El año pasado CBRE arrancó el proceso de venta y el fondo LCN fue el que se hizo con la exclusiva el pasado abril, según El Confidencial.

Pero finalmente ha sido Hotusa la que se ha hecho con la cartera de hoteles. Hoteles que podrá gestionar ahora a través de su marca Eurostars.

Antes de ello, en verano liquidó su deuda con el Estado. La compañía devolvió los últimos 56 millones del total de 241 millones de euros prestados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que le fueron concedidos en plena pandemia.

Cartera

Además de los hoteles Eurostars, la cadena cuenta con un porfolio de más de 280 unidades en 22 países. Asimismo, tiene una sociedad de servicios a hoteles, integrada bajo el paraguas de Keytel, que constituye el primer consorcio de hoteles independientes del mundo con más de 3.600 hoteles asociados.

Y otra dedicada a la distribución, que opera como Restel y comercializa más de 125.000 establecimientos a escala global