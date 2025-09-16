La salida de Ryanair de Valladolid desploma su tráfico un 68%: en cinco meses pierde más de 65.000 pasajeros

Los recortes anunciados por Ryanair en España están afectando al tráfico de muchos aeropuertos regionales, especialmente al de Valladolid. El aeródromo ya ha perdido 65.602 pasajeros en cinco meses. Por lo que el regreso de Vueling es la única esperanza para salvar esta sangría.

Ryanair dejó de operar en este aeropuerto -y el de Jerez- el pasado 28 de marzo, fecha en la que arrancó la temporada de verano (y dura hasta finales de octubre).

En esos cinco meses sin la low cost irlandesa, el tráfico en el aeródromo vallisoletano ha caído un 68,3%. Se trata de un desplome histórico y pocas veces visto.

En ese periodo de tiempo 30.406 usuarios pasaron por las instalaciones del aeródromo, según datos de Aena. Cifra que en 2024 fue de 96.008 viajeros.

Antes de irse de Valladolid, Ryanair ofrecía vuelos regulares a Barcelona con tres frecuencias semanales, mientras que a Palma de Mallorca sólo lo hacía en los meses de verano.

Su salida supone dejar casi desierto este aeródromo, donde ahora sólo opera de forma regular una compañía: Binter, que fleta vuelos a Gran Canaria y Tenerife Norte.

Según Aena, también lo hacen Air Nostrum, Alba Star e Iberojet, pero para vuelos en exclusiva para el programa del Imserso.

Un avión de Ryanair.

Y Enter Air fleta vuelos del Club de los 60 (programa de la Junta de Castilla y León). Por lo que no se consideran vuelos comerciales abiertos al público general.

El problema es que Ryanair seguirá sin operar vuelos en Valladolid en la temporada de invierno con el consiguiente impacto que tiene en esta ciudad.

Vueling como salvación

Ante este panorama, Vueling se alza como la gran salvación. La aerolínea del grupo IAG ha salido en su rescate para tapar ese vacío que deja Ryanair.

La compañía aérea conectará el aeródromo con Barcelona en la temporada de invierno (a partir del 28 de octubre y hasta finales de marzo). Lo hará con tres frecuencias semanales.

Es el único gran logro que se anota Aena que desde hace meses se esfuerza en encontrar alternativas para cubrir los huecos que Ryanair está dejando en este y otros aeropuertos.

De hecho, la propia Vueling ha reforzado su operativa en Santiago de Compostela y Tenerife Norte, donde Ryanair anunció recientemente recortes para la temporada de invierno.

En concreto, Vueling tendrá un nuevo avión en Santiago donde programa un 15% más de asientos para este invierno.

Y en Tenerife Norte, tendrá la oferta de invierno más amplia de su historia con cerca de 900.000 asientos, un 11% más con respecto a la temporada anterior.

Quizás con ello Vueling contribuya a evitar el vaticinio del consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson. El directivo aseguró que “en los próximos cinco o diez años muchos de estos aeropuertos cerrarán”.

Cabe recordar que los casi 2 millones de plazas que Ryanair elimina de España es su respuesta al anuncio de Aena de incrementar las tasas aeroportuarias un 6,5% para 2026 y a la negativa del gestor aeroportuario a dar más incentivos en los aeropuertos regionales.