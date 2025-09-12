Ryanair recortará otro millón de plazas en España para la temporada de verano de 2026

Ryanair sigue con su pulso al Gobierno y Aena. La aerolínea irlandesa tiene previsto recortar otro millón de plazas para la próxima temporada de verano de 2026.

“Tengo previsto volver a Madrid dentro de dos semanas y probablemente anunciaré otro millón de asientos que saldrán el próximo verano”, ha asegurado el CEO del grupo Ryanair, Michael O'Leary, en declaraciones a Financial Times después de la reunión anual de la aerolínea celebrada el jueves.

Este recorte se suma al anunciado recientemente para la temporada de invierno (de finales de octubre de 2025 a finales de marzo de 2026) y que supone eliminar 1 millón de asientos en los aeropuertos regionales.

También suprimió 36 conexiones aéreas y desapareció de aeropuertos como el de Tenerife Norte y Vigo.

Este recorte se produce en respuesta al anuncio de Aena de incrementar las tasas aeroportuarias un 6,5% para 2026, hasta los 11,03 euros por pasajero y que Ryanair califica de “injustificable”.

Pero no es el único. A principios de año anunció el recorte de 800.000 plazas para la temporada de verano. La medida ha hundido desde abril el tráfico en algunos aeropuertos.

Con estas 800.000 plazas eliminadas en verano de 2025 y las de invierno son casi 2 millones menos de asientos de Ryanair en este año. A las que se sumará este nuevo recorte de un millón de plazas para verano de 2026.

Ryanair ha instado a Aena a cancelar los aumentos de precios. “Si el gobierno español no puede convencer a Aena [de que dé marcha atrás], no tengo ningún interés en atenderlos”, añadió O'Leary a este periódico.

Y lo cierto es que tanto Aena como el Gobierno español han dicho en varias ocasiones que no van a ceder al chantaje de Ryanair. De hecho, llevan meses buscando aerolíneas alternativas para ocupar los espacios que Ryanair deje en los aeropuertos regionales.