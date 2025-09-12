IAG mantendrá su participación del 20% en Air Europa tras la entrada de Turkish Airlines

IAG ya ha tomado una decisión sobre su participación en Air Europa. La matriz de Iberia mantendrá el 20% del capital que actualmente posee para evitar ver diluida su participación tras la entrada de Turkish Airlines.

“Ante los planes que ha anunciado Air Europa para dar entrada a un nuevo accionista en su capital, IAG mantendrá su 20% actual”, señalan fuentes del grupo a EL ESPAÑOL-Invertia.

Dichas fuentes recuerdan que la participación de IAG en Air Europa es “puramente financiera” y, por tanto, “la decisión de mantener el porcentaje se ha tomado, igualmente, siguiendo criterios financieros”.

En los últimos meses el grupo aéreo había estado analizando qué hacer ante la inminente entrada de un socio en Air Europa y finalmente ha tomado esta decisión “para evitar ver diluida su participación” en la aerolínea de Globalia.

La compañía también participó en la ampliación de capital que acometieron los Hidalgo, propietarios de Air Europa, a finales de 2024. IAG aportó 16 millones de euros con la intención de que su 20% no se viera diluido.

Oferta de Turkish

En agosto se confirmó la entrada de Turkish Airlines como nuevo socio de Air Europa, aunque aún no se ha materializado todavía.

La aerolínea turca pagará 300 millones por el 27% de Air Europa. De ello, 275 millones de euros procederán de un préstamo para Air Europa, tal y como avanzó este periódico.

El resto, 25 millones, son los que Turkish Airlines destinará a la compra de acciones de forma inminente.

Con los 275 millones mencionados, más la liquidez que tiene Air Europa en caja, la aerolínea española prevé cancelar el préstamo de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) por 475 millones.

De esta manera, la familia Hidalgo seguirá siendo el principal accionista de Air Europa, con más del 50% de la compañía. Turkish pasará a ser el segundo accionista e IAG será el tercero con el 20%.