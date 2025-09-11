Ryanair advierte de que podría no retomar sus vuelos a Israel

Ryanair podría no volver a Israel cuando la violencia relacionada con la guerra en Gaza disminuya, según ha destacado este jueves el consejero delegado del grupo, Michael O'Leary.

O'Leary ha afirmado este jueves durante la junta general anual de la compañía que "la aerolínea estaba siendo mareada por las autoridades aeroportuarias allí".

"Creo que existe una posibilidad real de que no nos molestemos en regresar a Israel... cuando la violencia actual disminuya", ha remarcado.

Cabe recordar que la aerolínea había anunciado a comienzos de este verano que no regresaría a Israel antes del 25 de octubre como mínimo, debido a los riesgos relacionados con la seguridad aérea y la inestabilidad geopolítica derivada del conflicto en Gaza.

Israel es un mercado relativamente pequeño para Ryanair en comparación con sus principales operaciones en Europa, aunque en los últimos años había reforzado rutas hacia Tel Aviv y Eilat.

Guerra entre Rusia y Ucrania

Por otra parte, el directivo también ha subrayado que la guerra entre Rusia y Ucrania será un problema constante para todas las aerolíneas europeas en los próximos años, un día después de que Polonia derribara presuntos drones rusos en su espacio aéreo.

"Esto va a ser un problema permanente para todas las aerolíneas y todos los ciudadanos europeos durante los próximos años", ha explicado.

O'Leary ha destacado que las cuestiones de seguridad se discutieron en una reunión de la junta directiva de la empresa tras el incidente del miércoles, que marcó la primera vez que se sabe que un miembro de la OTAN ha efectuado disparos durante la guerra.

El incidente afectó a los resultados de puntualidad del grupo aéreo el miércoles. De hecho, ha explicado que cayeron al 60% desde el 90% debido a problemas de control del tráfico aéreo.