Los recortes de Ryanair en España ponen en peligro el récord de los 100 millones de turistas internacionales

Ryanair cumplió con su amenaza de recortes en España. La low cost irlandesa reducirá un millón de plazas en aeropuertos regionales, eliminará 36 rutas y desaparecerá de los aeropuertos de Vigo y Tenerife Norte. Un tijeretazo que ha encendido las alertas en el sector turístico y aleja a España del récord de los 100 millones de turistas.

Hablamos de una cifra histórica que se espera obtener tras los datos de 2024, cuando España recibió 93,8 millones de turistas internacionales. Sólo fue superada por Francia.

A partir de ahí y de la buena marcha de los datos turísticos durante los primeros meses de 2025, todo hacía esperar que a finales de 2025 se llegase a esos 100 millones de turistas.

Sin embargo, el nuevo recorte de Ryanair lo pone en duda. Para empezar porque en la temporada de invierno (de finales de octubre de 2024 a finales de marzo de 2025) habrá un recorte de un millón de plazas, de las cuales 400.000 serán en las islas Canarias.

Justo en esas fechas es cuando el archipiélago arranca su temporada alta de turismo. Ryanair desaparece directamente del aeródromo de Tenerife Norte, pero también reduce capacidad en los de Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Cierto es que muchas rutas son entre ciudades de la península y las islas, pero hay otras que conectan con Europa. Por ejemplo, desaparece la de Tenerife-Londres (desde Luton) que afectará a la llegada de estos turistas internacionales.

Además, esto ocurrirá con otras rutas desde ciudades europeas a otros aeropuertos de España. Por ejemplo, Ryanair dejará de operar en Vigo (donde conecta con Londres).

No obstante, esta ruta se suprimirá a partir del 1 de enero, por lo que no afectará al cierre del año turístico.

Ryanair culpó este miércoles de esta medida a Aena por sus elevadas tasas y por no dar incentivos en aeropuertos regionales. El gestor se defendió alegando que no era cierto.

Pero la compañía aérea también cargó contra el Ejecutivo. "El Gobierno español tiene una política de antiturismo", señaló el consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson.

A lo que el presidente de Aena, Maurici Lucena, contestó que era una "estupefacción inefable".

¿Frenazo del turismo?

Al recorte de Ryanair se añade otra variable que pone en jaque los 100 millones de turistas. Los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran cierta ralentización en la llegada de viajeros del exterior.

En concreto, en julio España recibió 11 millones de turistas internacionales, un 1,6% más que en el mismo mes de 2024.

Un dato insuficiente. Para parte de la industria turística muestra un cierto frenazo, ya que cae un 4,8% la llegada de alemanes y un 3,1% la de franceses. Dos nacionalidades con fuerte peso en el turismo emisor.

Pero Aena confía en que haya récord. Para Maurici Lucena en 2025 "los turistas internacionales que visitarán España se acercarán a los 100 millones, un récord histórico".

Avión de Ryanair

Récord al que se suma un 2,1% más de vuelos que las aerolíneas han programado para esta temporada de invierno.

Además, el Gobierno ha asegurado que trabajará con otras aerolíneas para llenar los huecos que deje Ryanair, como ya hizo en el recorte de la low cost irlandesa en verano. Un ejemplo, de los pocos que hay, es que Vueling hará la ruta Valladolid-Barcelona.

Todo ello teniendo en cuenta que en los siete primeros meses del año han llegado a España 55,5 millones de viajeros extranjeros.

Es decir, faltan 45 millones para alcanzar ese ansiado récord y cinco meses por contabilizar. Por lo que ocurra de cara al final del año será vital para conseguir ese ansiado récord.