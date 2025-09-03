Ryanair recorta un millón de plazas en España, elimina 36 rutas y se va de los aeropuertos de Vigo y Tenerife Norte

Ryanair ha cumplido con su amenaza. La low cost irlandesa ha anunciado el recorte de un millón de plazas para esta temporada de invierno, que implica la reducción de un 41% de plazas en los aeropuertos regionales (600.000 menos) y de un 10% en Canarias (400.000 menos).

En total, la aerolínea cancela 36 conexiones directas con la España regional y las Islas Canarias, según ha anunciado el consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, en una rueda de prensa celebrada en Madrid.

Además, suspende todos los vuelos a Vigo a partir del 1 de enero de 2026 y a Tenerife Norte a partir del inicio de la temporada de invierno de este año.

Es decir, desaparece de estos dos aeropuertos como ya hizo con Valladolid y Jerez en enero. De hecho, estos dos últimos aeródromos mantienen su cierre también para esta campaña invernal.

En Canarias, además de salir de Tenerife Norte, también reducen capacidad en Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, según el directivo.

La aerolínea cierra su base de dos aviones en Santiago de Compostela, lo que supone la pérdida de 200 millones de dólares de inversión y una reducción del 80% de plazas.

Asimismo, reduce la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales: Zaragoza (un 45% menos), Santander (38%), Asturias (16%) y Vitoria (2%).

Guerra con Aena

Este recorte se produce en respuesta al anuncio de Aena de incrementar las tasas aeroportuarias un 6,5% para 2026, hasta los 11,03 euros por pasajero y que Ryanair califica de “injustificable”.

Pero no es el único. A principios de año anunció el recorte de 800.000 plazas para la temporada de verano. La medida ha hundido desde abril el tráfico en algunos aeropuertos.

Con estas 800.000 plazas eliminadas en verano y las de ahora son casi 2 millones menos de asientos de Ryanair en este año.

Desde Ryanair han cargado contra Aena y han recordado que hay aeropuertos que están casi un 70% vacíos y han alertado de que podría elevarse al 80% con la eliminación de rutas de Ryanair.

Avión de Ryanair

“Tenemos 300 nuevos aviones que asignar en aeropuertos competitivos y que nos estamos llevando a otros países, como Marruecos e Italia”, ha dicho Eddie Wilson, quien ha criticado que el Gobierno español tiene una “política antiturismo”.

Ryanair ha denunciado que Aena concentra el 85% de su tráfico en 10 aeropuertos de una red de 46 y no quieren invertir en el resto.

De hecho, el propio directivo ha vaticinado que “en los próximos cinco o diez años muchos de estos aeropuertos cerrarán”.