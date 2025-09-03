El Gobierno no se someterá al "chantaje" de Ryanair y negociará con otras aerolíneas para que cubran su "abandono"

El Gobierno se planta ante Ryanair tras su decisión de recortar un millón de plazas en España para esta temporada de invierno. El Ejecutivo asegura que no se "someterá a las decisiones arbitrarias" y al "chantaje" de la compañía y señala que ya negocia con otras aerolíneas para que cubran los servicios que deja su "abandono".

En declaraciones a los medios antes de participar en el acto de clausura del 39 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic, Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, ha asegurado que el Gobierno no se va a "someter a las decisiones arbitrarias de una compañía".

La low cost irlandesa ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el recorte de un millón de plazas para esta temporada de invierno. En total, la aerolínea cancela 36 conexiones directas con la España regional y las Islas Canarias y suspenderá todos los vuelos a Vigo a partir del 1 de enero de 2026 y a Tenerife Norte a partir del inicio de la temporada de invierno de este año.

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han señalado que con el nuevo recorte de plazas y rutas anunciado este miércoles "Ryanair vuelve a intentar chantajear a España".

Un país que, según han asegurado, cuenta con uno de los sistemas aeroportuarios "más competitivos del mundo en cuanto a tarifas" y que demuestra cada día "su excelencia operativa, con datos de tráfico récord y sin incidencias reseñables".

Negociaciones

Ante este escenario, Hereu ha señalado que el Gobierno va a trabajar para "diversificar los operadores" en las rutas afectadas y que puedan "rellenar el abandono de posibles conectividades en estos momentos".

"Vamos a mantener siempre con Ryanair y con las compañías un diálogo, pero evidentemente desde el respeto y desde la defensa del interés general", ha remarcado el ministro, quien se ha mostrado convencido de que otras aerolíneas estarán interesadas en ofrecer estas conexiones.

Asimismo, añade que el objetivo del Gobierno es que las ciudades españolas estén "bien conectadas" desde el punto de vista aeroportuario porque "tienen suficiente valor y atractivo para generar un mercado que alguna compañía pueda satisfacer".

Hereu no ha sido el único miembro del Gobierno que se ha pronunciado públicamente este miércoles sobre la decisión de Ryanair. También lo han hecho Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente de Canarias, o Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.

Reunión

Díaz ha anunciado que convocará al consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, a un encuentro en el Ministerio. "La legislación laboral en España se va a cumplir y no hay ninguna empresa por grande que sea que esté fuera de ese marco", ha asegurado.

Por su parte, Torres ha apuntado que no es la primera vez que Ryanair anuncia una decisión de este tipo y luego no se lleva a cabo. De hecho, ha confiado en que ocurra lo mismo en esta ocasión.

"Espero que no se dé esta situación. En cualquier caso, estamos en un proceso de negociación y las aerolíneas saben que España es un lugar seguro. En cualquier caso, espero que se resuelva bien", ha remarcado.

Aena responde

La respuesta de Aena no se ha hecho esperar tampoco. En un extenso comunicado el presidente y consejero delegado del gestor aeroportuario, Maurici Lucena, ha arremetido duramente contra Ryanair.

Así, ha acusado a la aerolínea de desplegar una estrategia de comunicación basada en la "deshonestidad", la "mala educación" y el "chantaje" para conseguir beneficios económicos.

También ha denunciado que la compañía irlandesa "falsea la realidad" y utiliza la intimidación para obtener ventajas a costa del dinero de los contribuyentes.

El presidente del gestor aeroportuario acoge con "estupefacción inefable" las declaraciones de Eddie Wilson, quien en rueda de prensa esta mañana ha afirmado que "España está ahora mismo cerrada al turismo" a pesar de que las previsiones apuntan a un récord histórico de casi 100 millones de turistas internacionales en 2025.

Por último ha recordado el "estratosférico bonus" de 100 millones de Michael O'Leary, CEO del grupo Ryanair.