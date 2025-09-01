España supera los 55 millones de turistas internacionales hasta julio, un 4,1% más
El gasto medio diario de los visitantes se situó en 210 euros.
España sigue batiendo récords de viajeros internacionales. En los siete primeros meses de 2025 el número de turistas que visitaron nuestro país aumentó un 4,1% y superó los 55,5 millones, mientras que el gasto total ascendió a 76.074 millones de euros, un 7,2% más respecto al mismo periodo de 2024.
Hasta julio, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,6% del total), seguido de Alemania (11,7%) y Francia (8,1%), según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por otro lado, las Comunidades Autónomas con mayor gasto acumulado son Canarias (18,5% del total), Cataluña (18,2%) y Baleares (15,3%).
En cuanto a visitantes, los principales países emisores en los siete primeros meses del año fueron Reino Unido (con casi 11 millones y un aumento del 4,3% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 7,1 millones y un incremento del 1,7%), y Alemania (con más de 6,9 millones y un 1,6% más).
Los principales destinos en el acumulado del año son Cataluña (11,6 millones de turistas y un aumento del 1,1%); Canarias (9,1 millones y un 4,3% más) y Baleares (9 millones y un aumento del 3,2%).
Julio
En el mes de julio, España recibió 11 millones de turistas internacionales, que generaron un gasto total superior a los 16.452 millones de euros. En comparación con el mismo mes del año anterior, las llegadas de visitantes aumentaron un 1,6%, mientras el gasto total creció un 6,1%.
Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.493 euros, lo que representa un incremento del 4,4% respecto a julio del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes se situó en 210 euros, con un crecimiento interanual del 6,9%.
Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 5,3 millones y un aumento anual del 1,7%.
En el mes de julio, Reino Unido sigue siendo el primer país de origen de las personas que nos visitan, con más de 2 millones de visitantes que dejaron en España 2.902 millones de euros.
A continuación, figuran los turistas procedentes de Francia, con 1,5 millones de visitantes y un gasto de 1.465 millones de euros; Alemania, con 1,1 millones de turistas y un gasto de 1.575 millones de euros; y Estados Unidos, con más de medio millón de visitantes que generaron un gasto de 1.174 millones de euros.