España supera los 55 millones de turistas internacionales hasta julio, un 4,1% más

España sigue batiendo récords de viajeros internacionales. En los siete primeros meses de 2025 el número de turistas que visitaron nuestro país aumentó un 4,1% y superó los 55,5 millones, mientras que el gasto total ascendió a 76.074 millones de euros, un 7,2% más respecto al mismo periodo de 2024.

Hasta julio, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,6% del total), seguido de Alemania (11,7%) y Francia (8,1%), según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por otro lado, las Comunidades Autónomas con mayor gasto acumulado son Canarias (18,5% del total), Cataluña (18,2%) y Baleares (15,3%).

En cuanto a visitantes, los principales países emisores en los siete primeros meses del año fueron Reino Unido (con casi 11 millones y un aumento del 4,3% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 7,1 millones y un incremento del 1,7%), y Alemania (con más de 6,9 millones y un 1,6% más).

Los principales destinos en el acumulado del año son Cataluña (11,6 millones de turistas y un aumento del 1,1%); Canarias (9,1 millones y un 4,3% más) y Baleares (9 millones y un aumento del 3,2%).

Julio

En el mes de julio, España recibió 11 millones de turistas internacionales, que generaron un gasto total superior a los 16.452 millones de euros. En comparación con el mismo mes del año anterior, las llegadas de visitantes aumentaron un 1,6%, mientras el gasto total creció un 6,1%.

Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.493 euros, lo que representa un incremento del 4,4% respecto a julio del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes se situó en 210 euros, con un crecimiento interanual del 6,9%.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 5,3 millones y un aumento anual del 1,7%.

En el mes de julio, Reino Unido sigue siendo el primer país de origen de las personas que nos visitan, con más de 2 millones de visitantes que dejaron en España 2.902 millones de euros.

A continuación, figuran los turistas procedentes de Francia, con 1,5 millones de visitantes y un gasto de 1.465 millones de euros; Alemania, con 1,1 millones de turistas y un gasto de 1.575 millones de euros; y Estados Unidos, con más de medio millón de visitantes que generaron un gasto de 1.174 millones de euros.