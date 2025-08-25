Imserso limita viajes a personas con discapacidad a sólo una vez al año, pero para mayores de 65 depende del número de plazas

Cada año, el programa de viajes del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) oferta alrededor de 886.000 a 900.000 plazas para personas mayores en España, que es el número aproximado de usuarios que participan anualmente en estos viajes.

En la temporada 2024-2025, por ejemplo, se han ofertado 886.269 plazas y la demanda suele cubrir la totalidad de las mismas, según datos de Hosteltur.

El sistema para solicitar un viaje ya es muy conocido. Sólo hay que cumplir los requisitos (ser pensionista o tener más de 65 años) y rellenar un formulario.

La asignación de plazas se realiza mediante un sistema de puntuación y no existe un límite oficial de viajes por temporada: los beneficiarios pueden realizar varios viajes al año, siempre que haya plazas disponibles.

Esta entidad pública española, adscrita actualmente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se encarga de gestionar servicios sociales complementarios del sistema de la Seguridad Social dirigidos principalmente a personas mayores, pero también a personas con dependencia y discapacidad.

Límites a la discapacidad

Pero si eres una persona con discapacidad, sí hay un límite: da igual el número de plazas y si se cubren o no, lo máximo que puede viajar al año es sólo una vez.

Así lo explica el Imserso a EL ESPAÑOL-Invertia: "Las personas con discapacidad pertenecientes a las entidades que reciban la subvención del Imserso tienen limitada la cantidad de viajes, ya que sólo podrán efectuar uno por año".

Y la razón que esgrime es que este tipo de viajes "no son un complemento de la Seguridad Social para pensionistas. Se realizan a través de las subvenciones que se dan a colectivos. Y en esos acuerdos, los viajes están limitados a uno al año".

"Es discriminatorio que las personas con discapacidad no tengamos los mismos derechos que los capacitados porque no podemos acceder a los mismos servicios sociales", señala a este diario Tina Pentor, una madrileña que tiene un grado de discapacidad física superior al 65%.

"Se está incumpliendo el artículo 14 de la Constitución Española que garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", apunta.

"Si a los mayores de 65 años no se les limita la posibilidad de apuntarse a los viajes todas las veces que quieran, sólo depende de si hay plazas disponibles, ¿por qué no se aplican los mismos criterios para las personas con discapacidad? ¿Y qué ocurre cuando sobran plazas?".

Entidades que colaboran con Imserso

Todos los años, el Imserso lanza una convocatoria de subvenciones para las actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad.

"Se efectúa en régimen de concurrencia competitiva, con carácter general de forma anual, concediéndose en su totalidad el crédito consignado en el presupuesto del Imserso para estas actuaciones", continúa explicando el organismo público.

"Las subvenciones se conceden a las entidades, las cuales son las responsables de la organización de las condiciones de desarrollo de los diferentes turnos".

Entre ellas, se encuentran la ONG COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) e Impulsa Igualdad (antes Predif), una plataforma de personas con gran discapacidad física.

Según han confirmado a este diario, el pliego de condiciones incluye el criterio limitativo a sólo un viaje al año para el colectivo de personas con discapacidad.

"COCEMFE lleva casi cuatro décadas desarrollando este programa, gracias a la citada convocatoria de Imserso y a otras vías de financiación", explica Lucía Chapa Monteagudo, responsable de Área Accesibilidad y Vida Independiente (AVI).

"En la edición correspondiente al año 2025, se han programado un total de 40 turnos vacacionales, los cuales están disponibles para consulta pública desde principios de año en nuestra página web. Hasta la fecha, ya se han ejecutado 16 de estos turnos", añade.

"Y la restricción no obedece a una decisión de COCEMFE, sino que está establecida en las bases reguladoras de la convocatoria del Imserso. Concretamente, en el artículo 12.2.6 de la Resolución por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Imserso para las actuaciones de turismo y termalismo dirigidas a personas con discapacidad durante el año 2025".

'Cada persona beneficiaria sólo obtiene subvención en un turno, no financiándose su inscripción ya sea como beneficiario o como acompañante, en segundos turnos aunque participe a través de diferente entidad'

"Llevamos mucho tiempo pidiendo que se cambien estos criterios y que se mejoren algunos requisitos para dar una mejor oferta a las personas con discapacidad, pero no hemos conseguido ningún avance", añade, por su parte, María Hernández, directora de Comunicación de Impulsa Igualdad.

Las quejas sobre esta posible discriminación no sólo se han hecho llegar a los buzones de sugerencias del Imserso, sino que también se han enviado cartas al Defensor del Pueblo y a los distintos partidos políticos para que se escuche a un colectivo que solo pide el mismo trato que a los mayores de 65 años.