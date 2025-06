Iberia invertirá 6.000 M€ para aumentar su flota y convertir Madrid en un gran hub europeo en los próximos años

Iberia aspira a disparar su crecimiento en los próximos años. Para ello, IAG invertirá 6.000 millones de euros durante la vigencia del Plan de Vuelo 2030 que permitirá ampliar su flota de forma histórica y convertir Madrid en un gran hub.

“Las tres líneas estratégicas son impulsar la solidez financiera y operativa porque sin ella no hay posibilidad de inversión, desarrollar Madrid como un hub líder y asegurar el futuro de mantenimiento y handling”, ha enumerado el presidente de Iberia, Marco Sansavini, durante la presentación del plan estratégico en Madrid.

Dentro de este plan, la compañía española aspira a crecer desde los 45 aviones de largo radio actuales hasta los 70 para contribuir a que Barajas se convierta en un gran hub a la altura del resto de grandes aeropuertos. También renovará su flota de corto y medio radio.

En concreto, Sansavini ha desgranado que de esos 6.000 millones, un 70% van destinados a la flota. Y dentro de este porcentaje, el 80% está dirigida a crecimiento de flota y un 20% tiene que ver con la renovación de la flota.

De momento, hasta 2030 Iberia tiene 14 aviones ya confirmados (nueve A350 y cinco XRL). El resto, once aeronaves, dependerán de la capacidad de mantener estabilidad social y cumplir con los objetivos financieros.

La idea es que sean entregados al final de esta década y principios de la siguiente. Y un aspecto importante es que IAG ya tiene contratados 21 aviones A330, de los que Iberia podría recibir esos once.

Iberia seguirá apostando por Latinoamérica, el mercado doméstico y las rutas entre EEUU y España. De hecho, la aerolínea ha añadido tres nuevos destinos a su red: Toronto, Monterrey y Filadelfia.

Barajas y su ampliación

El plan va de la mano con la ampliación de Barajas con quien Iberia está trabajando estrechamente. “De los 2.400 millones de desarrollo de Barajas, 1.700 están dedicados a la T4 y por tanto afectan al desarrollo de Iberia”, ha puntualizado Sansavini.

En esta línea, Iberia ha llegado a un acuerdo con Aena para crear una segunda sala Vip en la T4 de Barajas.

Más empleo

El nuevo plan estratégico fija como meta lograr una rentabilidad de entre el 13,5% y el 15% anual y la creación de 1.000 puestos de trabajo al año para alcanzar los 250.000 empleos directos, indirectos e inducidos.

También el plan incluye la creación de la nueva Ciudad de Iberia en La Muñoza.

Iberia invertirá 600 millones en La Muñoza que permitirán transformar la estructura, desarrollar un polo industrial y crear la nueva sede operativa.

La ambición es tener en 2027 la nueva sede corporativa en La Muñoza coincidiendo con los 100 años de la aerolínea.

Iberia Express

En cuanto a la situación de Iberia Express, Sansavini ha asegurado que plantearon a la filial de bajo coste renovar el acuerdo que tenían.

Dicho acuerdo se construyó “bajo la premisa de crear los vehículos que sean adecuados que tengan la estructura de coste adecuada y creen oportunidades de desarrollo personal para todos los empleados”

Pero no ha habido acuerdo, por lo que no se va a desarrollar Iberia Express. “Ahora el grupo se planteará qué modelo alternativo aplicar”, ha señalado. Eso no supondrá su desaparición. “No hay un desarrollo de Iberia Express más allá de la Iberia Express actual”, ha continuado.

A pesar de ello, el presidente de la aerolínea de IAG ha asegurado que “el crecimiento para apoyar al desarrollo de largo radio está asegurado y en paralelo estudiaremos alternativas”.

Mantenimiento y handling

Por otro lado, los negocios de mantenimiento y handling (a través de la empresa creada, South) son claves para Iberia, sobre todo por el nivel de eficiencia. “Ahora están viviendo un proceso de transformación profunda”, ha asegurado Sansavini.

El directo ha destacado que el negocio de mantenimiento permite tener internalizado el mantenimiento de motores en un contexto de fuerte escasez a nivel internacional, lo que es una gran ventaja para Iberia. Aquí hay potencial de crecimiento “si somos capaces de ampliar licencias para el portfolio de los motores”, ha señalado.