Vuelve el show de O'Leary: Ryanair recupera la provocación para promocionarse y disfraza de payaso a Bustinduy

Disfrazar a un ministro de payaso y posar junto a él para promocionar vuelos baratos sólo puede ser obra de Michael O’Leary. El CEO del grupo Ryanair ha vuelto a las andadas y ha tirado de su vieja estrategia de marketing para llamar la atención de la misma forma que lo hizo en sus orígenes.

Por ello su imagen siempre ha estado en entredicho. Y no sólo por aparecer disfrazado en ruedas de prensa de Papá Noel, de Robin, de torero o incluso con bañador de señora para anunciar rutas.

Su actitud arrogante y extravagante le llevó a burlarse de los trabajadores de Spanair despedidos en 2012. O’Leary tuvo que salir escoltado del aeropuerto de Bilbao después de posar frente a los trabajadores de la citada aerolínea, encerrados allí desde hacía nueve días, haciendo el símbolo de la victoria.

Tampoco gustó su calendario 'Girls of Ryanair', que mostraba en sus fotografías a las auxiliares de vuelo en bikini. Fue denunciado en 2011 por algunas asociaciones al considerar que utiliza la imagen de la mujer "como reclamo sexual". Hoy en día, probablemente dicho calendario no se hubiera editado.

Pero él también ha sido blanco de otros, como de la ira de los activistas contra el cambio climático. En 2023, dos mujeres dieron dos ‘tartazos’ en la cara al directivo de la low cost, que se encontraba en Bruselas en pleno encuentro con periodistas. Lo hicieron bajo el grito de ‘Stop contaminación de los aviones’.

Michael O'Leary, CEO de Ryanair, vestido de torero.

Este showman al que le encanta la provocación ha protagonizado otras polémicas por sus ocurrencias imposibles. Por ejemplo, quiso modificar la parte trasera de los aviones para instalar una serie de asientos verticales y que los pasajeros fueran de pie, como si estuvieran en la barra de un bar.

Eso le permitiría llevar más pasajeros a bordo. Evidentemente, las autoridades no se lo permitieron por motivos de seguridad. Otra de sus ideas fue la de eliminar los reposabrazos para ganar más espacio e, incluso, llegó a proponer cobrar más a los obesos; aunque esta polémica idea no sólo se le ocurrió a O’Leary.

Michael O’Leary, CEO del grupo Ryanair, presentando hace años una campaña de Ryanair en España disfrazado.

Estas ideas y la imagen de O’Leary disfrazado en las ruedas de prensa se convirtieron en algo habitual. Sin embargo, en España hubo un momento en el que la forma de comunicar y conseguir esta publicidad gratuita en los medios cesó.

A medida que Ryanair dejó de ser una única aerolínea y creció como grupo (con la llegada de Buzz, Lauda y Malta Air), este controvertido directivo se puso al frente del grupo y dejó su puesto en la aerolínea a Eddie Wilson, actual CEO y la persona que durante los últimos años es la imagen de Ryanair en España.

Nueva guerra

Sin embargo, el regreso de O’Leary a España y el uso de esta vieja estrategia no tiene otra razón de ser que la de provocar al Gobierno por la multa por el equipaje de mano a las compañías low cost por valor de 179 millones.

Este es el motivo que le ha llevado a disfrazar de payaso al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, y usar esa imagen en uno de sus carteles para lanzar una promoción de precios bajos. Previamente le había llamado “ministro loco comunista”.

Michael O’Leary, CEO de Ryanair Group.

Además, a este momento complicado hay que añadir la guerra en la que está inmersa frente a Aena, a la que acusa de no dar incentivos en los aeropuertos regionales.

Motivo por el cual anunció recortes de rutas en España y se enzarzó en una guerra de acusaciones a través de comunicados con el gestor aeroportuario.

Su llegada a Ryanair

Estas salidas de tono no se las podría permitir si no fuera porque está considerado todo un gurú del modelo de bajo coste. Cabe recordar que O’Leary entró en Ryanair en 1991, pero hasta 1994 no tomó el control de la compañía fundada por Tony Ryan en 1985. Fue el artífice de sacar a la compañía de las pérdidas que acumulaba y ascendió gracias a acoplar el modelo de bajo coste de Southwest Airlines.

O’Leary lo hizo suyo y obtuvo grandes éxitos: pasó de los 82.000 pasajeros transportados en los inicios de la irlandesa a casi los 200 millones en la actualidad. En su último ejercicio fiscal cerrado ganó 1.920 millones de euros, un 34% más.

Michael O’Leary, CEO del grupo Ryanair, en una rueda de prensa celebrada en Madrid para denunciar la multa por el equipaje de mano interpuesta por Consumo. E. E. Madrid

Su estilo agresivo y hostil también lo ha mostrado con la prensa y contra sus propios rivales, llegando a asegurar que Norwegian desaparecería. Algo que también hizo con Air Berlin.

Eso sí, su sinceridad ante los medios de comunicación siempre es celebrada. De ahí que no haya dudado en criticar los rescates otorgados a otras aerolíneas o la operación de compra de Air Europa por Iberia.