Meliá acelera el crecimiento en su segmento lujo con la apertura de 15 hoteles en 2025

Meliá Hotels International ha anunciado una nueva expansión de su cartera de lujo en 2025 con la apertura de 15 hoteles a través de sus marcas de lujo. Se trata de una manera de diferenciarse frente al turismo low cost que llevan años potenciando.

En 2024, Meliá añadió dos aperturas de lujo icónicas a su portfolio: Palazzo Cordusio Gran Meliá, que ocupa un edificio histórico en el corazón de Milán; y Casa de las Artes, A Meliá Collection Hotel en Madrid, inspirado en el rico patrimonio cultural de la ciudad.

Continuando con el compromiso de expansión global y crecimiento estratégico de su cartera de lujo en 2025, Meliá abrirá las puertas de algunos de sus hoteles más ambiciosos hasta la fecha. De la línea ME by Meliá inaugurará hoteles en Marbella, Málaga, Lisboa y Malta. La marca también reforzará su presencia en México, con la apertura de ME Guadalajara y ME Sayulita durante el año que viene.

Y de Zel, la marca creada en colaboración con Rafael Nadal, que lanzará el primer todo incluido de estilo de vida en el Caribe.

El crecimiento estratégico de Meliá Collection es clave para reforzar el posicionamiento de Meliá en el sector del lujo, ya que la cadena asegura que "los viajeros de alto poder adquisitivo buscan propiedades boutique que combinen un diseño único de inspiración local con comodidades de alta gama y un servicio personalizado".

En 2024, la marca de lujo dio la bienvenida a la Casa de las Artes, situada en el corazón literario de Madrid e inspirada en la obra del escritor español Miguel de Cervantes.

En 2025, la marca The Meliá Collection abrirá otros dos hoteles: Residenza Cardinale en Milán y Meliá Ba Vi Mountain cerca de Hanoi en Vietnam, el primer Meliá Collection en Asia.