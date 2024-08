Ryanair culpa a Aena de "escasez de personal" para justificar su retraso en un vuelo

Ryanair ha culpado a Aena del retraso en un vuelo de pasajeros que llegó tarde por un problema meteorológico. En concreto, la aerolínea irlandesa ha acusado a la compañía española de que la "escasez de personal de control de tráfico aéreo" provocó el retraso del vuelo que cubría la ruta Sevilla-Valencia del pasado miércoles 7 de agosto.

Uno de los pasajeros afectados por el retraso, Juan Sala detalla a este periódico que desde el primer momento se podía leer en las pantallas 21:55 delayed (retrasado). El pasajero recuerda que "pasé el control y al entrar en la zona de embarque me dirigí a la puerta 4 donde, para mi sorpresa, comprobé que la hora de salida era ahora la 1:10 de la madrugada del día 8 de agosto".

Tras ver la nueva hora de salida y que el retraso ya sumaba las cuatro horas, Sala se dirigió a una empleada de la compañía para solicitarle un hotel en Sevilla y un taxi que lo llevase al centro de la ciudad. Sin embargo, la trabajadora de Ryanair le comentó que -según la normativa aérea- sólo podía suceder cuando el retraso era de cinco horas o más.

Vuelo Sevilla - Valencia retrasado Juan Sala

La compañía intentó compensar a los pasajeros afectados mediante un vale. La aplicación móvil recogía el siguiente mensaje: "Ya que tu vuelo se ha retrasado. Disfruta de un tentempié o una bebida presentando tu tarjeta de embarque en la caja de los puntos de venta participes. Hemos emitido un vale de 4 euros".

"Un vale de 4 euros que no daba ni para un paquete de patatas fritas en el Burger King", comenta Juan Sala.

150 pasajeros afectados

Sala remarca que una empleada "me aseguró que no me preocupase que si el retraso supera las cuatro horas me darían una limosna de otros cuatro. Lo que no me informó es que todos los locales de restauración en el aeropuerto de Sevilla cerraban a las 23 horas por lo que no podíamos usar el dinero en una consumición".

El tiempo pasaba y los trabajadores y la propia aplicación dejó de informarles a los 150 pasajeros afectados del vuelo Sevilla-Valencia.

Ante esta situación, la compañía envió a los pasajeros un mensaje por su aplicación que recogía "tu vuelo FR 2209 de Sevilla a Valencia se ha retrasado debido a la escasez de personal de control de tráfico aéreo. Desafortunadamente esta escasez de personal está retrasando todos los vuelos en y alrededor del espacio aéreo, pero estamos trabajando duro para minimizar este retraso".

Por tanto, la aerolínea acusó a Aena de "escasez de personal de control de tráfico aéreo " y la culpó del retraso de más de cuatro horas que sufría el vuelo FR 2209 de Sevilla a Valencia.

Mensaje de la aerolínea a los pasajeros afectados Juan Sala

Sobre la 1 de la madrugada "vimos aparecer a los pasajeros del vuelo Valencia-Sevilla que acaba de aterrizar en la capital hispalense, por cierto para evitar problemas con el pasaje, no se anunció la llegada por megafonía. Ese iba a ser el avión que nos iba a permitir viajar a nuestra casa con más de cuatro horas de retraso", enfatiza Sala.

Una vez subidos al avión, la jefa de azafatas comentó a los afectados que "el avión que nos debía trasladar a las 21.30 horas de Sevilla a Valencia era el que hacía la ruta Bolonia-Sevilla, pero por un problema meteorológico no había podido despegar y, por ello, no había avión disponible para realizar el trayecto de Sevilla a Valencia".

"La hora prevista de aterrizaje en Valencia iba a ser cerca de las 3 de la madrugada, por lo que no íbamos a poder volver a casa en metro y tendríamos que pagar un Taxi en el aeropuerto de Manises (Valencia)", lamenta Sala.

Finalmente, los pasajeros aterrizaron en Valencia a las 2:46 de la madrugada del día 8 de agosto, más de cuatro horas después del horario previsto que era, según la documentación, las 22.45 horas.

1:30 de la madrugada día 8 de agosto. Salida con 4 horas de retraso del vuelo a Valencia Juan Sala

Cabe recordar que actualmente la compañía cuenta con bases –aeropuertos en los que tiene aviones y plantilla fijas– en Alicante, Barcelona, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago, Sevilla y Valencia. Es decir, Sevilla es uno de sus aeropuertos base.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la aerolínea tras el incidente y no ha recibido respuesta.