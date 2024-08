La playa de Valencia advierte de un gasto comedido en la primera mitad del verano: "No es tanto como dicen los datos"

"No ha habido tantos ingresos porque el calor hace que no vengan a las playas, la gente no gasta tanto como dicen los datos", alerta María. "Es cierto que junio ha sido un mes muy bueno, pero también es verdad que julio ha sido muy parecido y peor que el año pasado", agrega Asia. "Julio ha sido mucho más calmado y no sé qué esperar para el mes de agosto", coincide Maxi.

Son tres testimonios de comerciantes y hosteleros de las playas de la Malvarrosa y la Patacona de Valencia. Expresan el sentir mayoritario de la zona. Pese a que los datos no son malos, el pasado mes de julio no fue un mes para tirar cohetes. Esperan que la tendencia se invierta al concluir el presente mes de agosto.

Lucas lleva 19 años trabajando en el chiringuito número 8 de la Playa de la Malvarrosa, y afirma que "cada año hay más personas". "He visto de todo, épocas buenas y malas, pero sí puedo decir que hay mucha gente en la playa y, sobre todo, mucha gente que gasta", destaca en declaraciones a EL ESPAÑOL.

En el mes de junio de 2024, el gasto de los turistas en la Comunitat Valenciana alcanzó máximos históricos. Según el INE, recibió 1.120.102 visitantes. La cifra de gasto extranjero alcanzó los 1.430 millones de euros, un 26,3% más que el mismo mes el año anterior. Además, se estima que cada turista gasta de media 1.253 euros durante su estancia en la comunidad.

Sin embargo, hay diversidad de opiniones en cuanto a qué meses de esta temporada alta han sido los mejores. María, dependienta de Natura, tienda de ropa y complementos, afirma que los meses de mayo y junio han sido los mejores en cuanto a ingresos en comparación con el año anterior.

No obstante, discrepa con Lucas en cuanto a los ingresos económicos del mes de julio, ya que, según destaca, "no ha habido tantos ingresos porque el calor hace que no vengan a las playas, la gente no gasta tanto como dicen los datos".

Imagen del chiringuito número 8 de La Malvarrosa. Luis Villanueva

El conjunto de la Comunitat Valenciana es uno de los destinos preferidos por los turistas durante todo el año. En los primeros meses del 2024, 4,6 millones de personas se alojaron en hoteles valencianos, según los datos de la patronal.

Asia, camarera del bar Destino 56, explica que el principal mes de ingresos ha sido junio, y, al igual que María, afirma que julio no ha sido tan positivo como se esperaba. "Es cierto que junio ha sido un mes muy bueno, pero también es verdad que julio ha sido muy parecido y peor que el año pasado", subraya.

Ocupación hotelera

La ciudad de Valencia es el lugar preferido por los viajeros internacionales que llegan a la provincia por delante de otros lugares costeros como Gandía o los principales destinos de Castellón. Estos últimos, en cambio, acaparan mayor parte del mercado nacional.

En la primera quincena del mes de julio, la Comunitat Valenciana registró una ocupación hotelera media del 85%. Según los datos ofrecidos por la patronal hotelera valenciana Hosbec, el mercado que más aporta es el estadounidense, seguido del británico y el italiano, en el segundo y tercer puesto.

Hotel Las Arenas, junto a La Malvarrosa. EP

Sin embargo, tras evaluar los resultados conseguidos durante todo el mes de julio, las asociaciones hoteleras coinciden en que, pese a que han registrado altos porcentajes de ocupación, el gasto de los turistas no ha sido tan notable.

Desde la Asociación Empresarial de Hostelería de Cullera y su Comarca (AEHC), afirman que "la campaña de verano hasta el momento ha sido más floja que la de años anteriores, no tanto en ocupación, sino en el gasto de los turistas".

Previsiones para agosto

En cuanto a agosto, los comerciantes se mantienen dubitativos. Asia indica que "para los restaurantes siempre es bueno que haya gente, pero si sigue todo como hasta ahora, este mes no será mucho mejor que el anterior". Al igual que los restaurantes, otros negocios de venta de souvenirs o artesanía también podrán sufrir problemas de facturación en agosto.

Maxi dirige el puesto de Fricción Artesanía en el Paseo Marítimo, y explica que un buen agosto depende de que la gente compre y gaste dinero. "En mayo y junio los meses han sido buenos en cuanto a ingresos, julio ha sido mucho más calmado y no sé qué esperar para el mes de agosto", manifiesta.

Maxi en el local de Fricción Artesanía. Luis Villanueva

Para comercios como el de Maxi, la obtención de beneficios es mucho más complicada. "Dependemos del verano", explica el argentino. Para los locales de artesanía, la temporada alta de turistas es imprescindible para obtener ingresos.

"Se ve que hay mucha más gente, pero muchas veces simplemente miran, no acaban comprando", explica Maxi. "Está claro que depender solo de esta época es muy difícil, por eso durante el resto del año debemos de asistir a eventos, montar el stand en Fallas o visitar Ferias por los pueblos".

La temporada de estos locales comienza en marzo y termina en noviembre. Deben exprimir al máximo las posibilidades de negocio para poder "asegurar la supervivencia".

Esta situación se evidencia en las jornadas que realizan en verano: "Abro a las 10 de la mañana y cierro a la una de la madrugada, por la noche es cuando más compra la gente, pero hay que intentar vender lo máximo durante el día", explica Maxi.

La previsión de un agosto "no tan bueno" es el principal condicionante del trabajo de los propietarios de negocios del sector terciario. Actualmente, se trata del principal sector en las playas de la Comunitat Valenciana y también uno de los principales responsables de que la economía española experimente un crecimiento continuado durante los meses de verano.