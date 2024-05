eDreams lanza una opa sobre acciones propias por hasta el 3,57% de su capital, valorado en 31,4 millones

eDreams Odigeo ha anunciado este jueves la suspensión de su programa de recompra de acciones y el lanzamiento, en su lugar, de una oferta pública de adquisición de acciones (opa) parcial y voluntaria sobre el 3,57% de su capital, a un precio de 6,90 euros por título, lo que supone valorar la oferta en 31,4 millones de euros.

El precio ofertado, de 6,90 euros por acción, es un 12,5% superior al precio al que cerraron ayer los títulos de eDreams (6,80 euros).

Según ha explicado este jueves la agencia de viajes 'online' a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la oferta se dirige a todos los titulares de acciones de eDreams y se extiende a la adquisición de un máximo de 4.550.864 acciones, representativas del 3,57% de su capital social.

[eDreams Odigeo confirma la petición de ayuda a SEPI, aunque dice tener una posición financiera "sólida"]

La oferta se formulará exclusivamente en el mercado español, como compraventa, y se abonará en efectivo. En este sentido, la compañía explicado que tiene disponibles los fondos necesarios para satisfacer de manera íntegra el precio de esta opa.

eDreams precisa en su comunicación a la CNMV, a la que solicitará autorización para llevar a cabo esta operación, que el precio de la oferta ha sido calculado sobre la base de que no realice un reparto de dividendos, reservas, primas u otra distribución de naturaleza análoga.

En consecuencia, en el supuesto de que la sociedad retribuyera al accionista antes de publicarse el resultado de la oferta, el precio de la misma se reducirá en un importe igual al importe bruto por acción de dicha retribución al accionista.

La compañía ha subrayado que la efectividad de esta opa no está sujeta al cumplimiento de ninguna condición y, en particular, no está condicionada a la obtención de un número mínimo de aceptaciones, de manera que será válida y surtirá efecto cualquiera que sea el número de aceptaciones recibidas.

Planes de incentivos

eDreams ha afirmado además que esta opa no tiene como finalidad la exclusión de negociación de las acciones de la sociedad y que el objetivo de la misma es el de permitir que cumpla con las obligaciones derivadas de los planes de incentivos basados en la entrega de acciones a los beneficiarios de los mismos.

El pasado 28 de febrero, eDreams comunicó al mercado la aprobación de un plan de recompra de acciones para adquirir hasta un máximo de 5.537.099 acciones por importe máximo de 50 millones de euros con el fin de permitir a la Sociedad cumplir con las obligaciones derivadas de los planes de incentivos.

"En vista de los actuales niveles de volumen diario de negociación de las acciones de la sociedad, que pueden causar que la completa ejecución del programa de recompra se demore más de lo deseado, la sociedad ha considerado reemplazar la recompra de acciones por la oferta a la que se refiere el presente anuncio, quedando dicho programa de recompra suspendido", explica.

De este modo, eDreams pretende, a través de esta opa, "agilizar" la adquisición de acciones para dotar los planes de incentivos existentes y, al mismo tiempo, permitir a los accionistas "disponer de un mecanismo especifico y puntual de liquidez para la eventual transmisión de sus acciones en condiciones adecuadas de transparencia y paridad de trato".

eDreams Odigeo.

"El referido mecanismo de liquidez, que es adicional a la propia liquidez bursátil derivada del mantenimiento de la admisión a negociación de las acciones de la sociedad en las Bolsas de Valores, facilita la eventual desinversión, al menos parcial, de aquellos accionistas que así lo deseen, sin causar distorsiones en la cotización", ha añadido.

Dado que las acciones adquiridas en el contexto de la opa atenderán las necesidades derivadas de los planes de incentivos para empleados vigentes, el consejo de administración de eDreams ha decidido no proponer a la junta general de accionistas la adopción de un acuerdo de reducción de capital con la finalidad de amortizar las acciones propias que sean adquiridas a través de la opa.

Ejercicio fiscal 2024

Por otra parte, la compañía según ha informado este jueves que registró un beneficio neto de 32,3 millones de euros durante el ejercicio fiscal 2024, finalizado el 31 de marzo, frente a los "números rojos" de 43,3 millones de euros de un año antes.

En términos ajustados, la compañía ganó 23 millones de euros, en contraste con las pérdidas de 34,7 millones de euros de 2023.

Debido a la exitosa expansión de la base de miembros Prime, los ingresos 'cash' aumentaron un 9%, hasta los 676,1 millones de euros, cifra récord de la compañía en este periodo.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) 'Cash' de eDreams alcanzó los 121,4 millones de euros, un 44% más que los 84,4 millones de euros registrados en 2023, en tanto que el Ebitda ajustado se multiplicó casi por tres, hasta totalizar 87,8 millones de euros.

El servicio de suscripción Prime de la agencia de viajes aumentó un 34% interanual, superando los 5,8 millones de suscriptores al finalizar el periodo el 31 de marzo.