ACHM Hotels y otras grandes cadenas muestran su interés por los hoteles de Aena en Barajas y El Prat

Aena continúa avanzando en el desarrollo de las ciudades aeroportuarias donde su plan estratégico prevé la apertura de hoteles en los aeropuertos de Barajas y El Prat, entre otros. Un plan que ya despierta el interés de grandes inversores y hoteleras que siguen viendo en el turismo español una gran apuesta de negocio.

El presidente de la gestora ACHM Hotels by Marriott, Antonio Catalán, manifestó hace unos días este interés tras anunciar la futura apertura de 10 hoteles en los próximos dos años. “Estaremos pendientes de los hoteles que ha sacado Aena”, dijo, en referencia a los que se ubicarán en la T2 y en la T4 del aeropuerto de Madrid. “Aena se ha puesto las pilas y el nuevo presidente está empujando”, añadió.

Pero Catalán no es el único interesado en la construcción de estos futuros establecimientos. Tal y como ha podido saber este medio hay otras cadenas e inversores “atentas a su construcción”.

[Aena espera llegar al millón de pasajeros diarios en los próximos años y descarta influencias del 'caso Koldo']

¿El motivo? El auge del turismo y la buena ubicación de los aeropuertos, especialmente de Barajas si se acaba convirtiendo en un gran hub europeo como IAG pretende con la compra de Air Europa.

Aena tiene cinco ciudades elegidas para el próximo desarrollo hotelero: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla. De éstas dos coinciden con los planes inmobiliarios más avanzados de la compañía pública (sobre todo el de Madrid y Barcelona).

De momento, de las 295 hectáreas del plan inmobiliario de Barajas hay cuatro reservadas para un hotel y oficinas en el entorno de las terminales 1, 2 y 3, y otras 66 hectáreas con la misma finalidad en la Terminal 4. En el caso de Barcelona-El Prat, hay seis hectáreas junto a la T1 para oficinas y hoteles y otras dos en la Terminal 2 con uso exclusivo hotelero.

En el caso de la ciudad aeroportuaria de Málaga-Costa del Sol el lanzamiento del concurso del hotel estaba previsto para el primer semestre de 2026, mientras que en el caso de Valencia y Sevilla el Plan Estratégico indicaba que tenían intención de cerrar el Master Plan en 2023, según recoge Europa Press.

Planos del plan inmobiliario de Aena en Barajas.

El gestor aeroportuario cuenta con el asesoramiento de la consultora Catella en el desarrollo de los hoteles. La consultora, que ganó el concurso público, comenzó el pasado mes de enero y tiene un plazo de ejecución de tres años. Será la encargada de buscar los operadores que gestionarán estos establecimientos.

Otras cuatro grandes empresas del sector inmobiliario pujaron por el concurso: Deloitte Financial, CBRE Real Estate, Horwath HTL y Savills Consultores. Se adjudicó por importe de 1,52 millones de euros (impuestos incluidos).

Aena no es nueva en esto ya que alberga un hotel en Madrid. Air Rooms by HelloSky, que está situado en la zona terrestre del aeropuerto de Barajas, dentro del edificio de la T4, en la planta -1. Cuenta con 21 habitaciones en la modalidad que necesite: pernoctación, day use (3 horas o 6 horas) o servicio de ducha (30 minutos).

En paralelo, Aena diseñará en los próximos meses la licitación de una parcela de cinco hectáreas destinada a logística en El Prat y una de veinticinco hectáreas en Barajas. De esta forma, retomará el anterior intento por licitar el polo logístico de Madrid y que pese al interés inicial acabó fracasando.

Boom hotelero

En este caso, el interés por los hoteles de Aena está en línea con lo que está ocurriendo en el propio sector. El primer trimestre de 2024 ha mantenido la senda de crecimiento del año anterior, alcanzando los 577 millones de euros transaccionados hoteleras.

Esta cifra supone un aumento del 12% respecto al mismo período de 2023, con 516 millones de euros, y representa un 27% del total nacional, según datos de la consultora inmobiliaria CBRE.

En concreto, se han transaccionado en España 28 activos hoteleros y más de 3.000 habitaciones frente a 19 activos hoteleros y 2.900 habitaciones del mismo periodo de 2023.

El perfil inversor predominante estuvo encabezado por los inversores institucionales, con más del 37% del volumen total (destacando los vehículos de inversión gestionados por entidades financieras), seguido por las cadenas hoteleras (36%) y el inversor privado (23%).

En cuanto al origen del capital, sorprende la actividad de los inversores nacionales, representando el 74% del total transaccionado, y siendo de gran impacto el cierre de tres transacciones de portfolio. En cuanto a la tipología de los activos, el segmento vacacional, con el 38% del total, ha tenido un menor protagonismo con respecto al urbano durante los primeros meses del año.

Pero de cara al futuro, la fiebre inversora hotelera parece no tener techo. La consultora prevé la apertura de alrededor de 260 hoteles (26.000 habitaciones aproximadamente) en España hasta 2025.