Los sindicatos mantienen la huelga del ‘handling’ en Iberia el fin de semana de Reyes: estas son las claves del paro

Los sindicatos UGT, CCOO y USO han decidido seguir adelante con la huelga en el servicio de handling de Iberia tras no llegar a un acuerdo con la compañía. Los paros serán los días 5, 6, 7 y 8 de enero, coincidiendo con la festividad de los Reyes y la operación retorno tras el parón navideño.

Desde Iberia aseguran que la huelga afecta a 444 vuelos del grupo (compuesto por Iberia, Iberia Express y Air Nostrum) y a más de 45.000 pasajeros. Aunque como Iberia Airport Services da servicio de asistencia en tierra a otras 90 compañías, el impacto será mayor.

A continuación, las principales claves del conflicto tanto de cara a los pasajeros afectados como a la naturaleza del desencuentro entre empresa y trabajadores.

¿Cómo afecta la huelga en cuanto a cancelaciones y retrasos?

El paro convocado por UGT, CCOO, USO y Comité Interempresas afecta directamente a 444 vuelos del Grupo Iberia y a un total de 45.641 pasajeros. Desde Iberia han trasladado que para el 92% de los clientes del grupo afectados ya han encontrado una solución.

Según las fuentes consultadas, se ha ofrecido "todas las posibilidades" a los clientes, desde cambiar la hora, fecha o día del vuelo hasta su cancelación y reembolso. Sólo el 10% de los pasajeros ha optado por esa última opción, asegura Iberia.

Aunque Iberia descarta más cancelaciones en vuelos del grupo, señalan que sí pueden producirse retrasos. De hecho, ha recomendado a los clientes que acudan a los aeropuertos con más antelación de la habitual.

Asimismo, la huelga puede afectar a vuelos de otras compañías a las que Iberia realiza el servicio de handling, si bien no se ha especificado el alcance. Fuentes de Aena y la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) también han confirmado este punto. Vueling asegura haber "minimizado el impacto" y que el 90% de sus clientes ya ha obtenido una solución.

¿Dónde puedo ver si mi vuelo de Iberia está cancelado?

La compañía española ha publicado un listado en su página web donde se pueden consultar los 444 vuelos cancelados para los días 5, 6, 7 y 8 de enero.

Iberia ha confirmado que tiene previsto operar 836 vuelos, un 76% del total de los 1.106 programados.

¿Cuál es el origen del conflicto?

En septiembre del año pasado, Iberia perdió el concurso fallado por Aena para el servicio de handling en varios de los principales aeropuertos españoles, a excepción del de Madrid-Barajas.

Tras esto, finalizaron sin acuerdo las negociaciones para que Iberia realizara el autohandling, consistente en que la compañía se preste a sí misma ese servicio en los aeropuertos donde perdió el concurso.

Así, los cerca de 4.000 trabajadores de Iberia que realizan servicios de handling en todos aquellos aeropuertos en los que perdió el concurso –como Barcelona, Palma o Málaga- tendrán que subrogarse a las empresas concesionarias de este servicio.

Los sindicatos temen que ese cambio de empresa suponga una merma de sus condiciones laborales, tanto en materia salarial como en lo referente a beneficios sociales.

¿Qué dice Iberia?

Desde la compañía aseguran que "no es viable" realizar el autohandling en todos aquellos aeropuertos en los que han perdido el concurso. Añaden que, además, eso no podría aplicarse a todos los trabajadores afectados, en tanto que no demandaría tanto personal y el excedente tendría que subrogarse igualmente.

Además, se subrogaría la parte de la plantilla con menor antigüedad, de manera que Iberia se quedaría la parte más "costosa" del total de trabajadores, perdiendo competitividad.

Para Iberia, aseguran las fuentes consultadas, realizar el autohandling supondría perder dinero.

Igualmente, señalan que los trabajadores estarán amparados por el convenio sectorial, que también han suscrito los sindicatos. Además, mantendrían la masa salarial de los últimos 12 meses y los beneficios sociales como la rebaja en el precio de los billetes.

¿Y los sindicatos?

Fuentes de UGT aseguran que las centrales llegaron a un acuerdo con la compañía que estaba supedito al concurso que finalmente perdió Iberia. Creen que al subrogar el servicio pone en riesgo las condiciones laborales y los propios puestos de trabajo.

El secretario de acción sindical del Sector Aéreo de FeSMC-UGT en Iberia, José Antonio Regueiro, explica en una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia que ese acuerdo, de hace una década, supuso rebajas salariales a cambio de que Iberia fuera siempre el proveedor preferente de los servicios de las compañías de IAG.

Según ese acuerdo, Iberia tendría el derecho de tanteo sobre cualquier oferta, es decir, la opción de igualar para seguir prestando el servicio. Una prerrogativa que, de acuerdo con Regueiro, la compañía ha decidido no utilizar.

Asimismo, desde UGT señalan que la estrategia de Iberia de impugnar judicialmente los concursos no tiene visos de prosperar. Por eso proponen la vía del autohandling o la creación de una empresa 100% de Iberia que preste el servicio. Achacan a IAG la falta de interés en ofrecer soluciones.

¿Era posible un acuerdo?

La de este fin de semana es la tercera convocatoria de huelga después del concurso. Las dos primeras, programadas para el puente de diciembre y el principio de la Navidad, fueron desconvocadas con el compromiso de seguir negociando.

Sin embargo, las posiciones de empresa y sindicatos estaban muy alejadas. El director Corporativo de Iberia, Juan Cierco, ha lamentado la cancelación de vuelos y antes de la reunión de hoy ya señaló que una desconvocatoria de última hora ya no permitía reprogramar esos vuelos.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, reconocía esta mañana que no era fácil alcanzar un acuerdo con Iberia para desconvocar la huelga. Además, reprochaba que Iberia ha descartado "el compromiso de seguir garantizando los derechos de los trabajadores".

