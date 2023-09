Crece la incertidumbre entre los hoteleros por un posible retraso del inicio de los viajes del Imserso

El inicio de los viajes del Imserso podría retrasarse. Los recursos presentados por Mundiplan, Seniorplan y Soltour a finales de agosto ponen en jaque una temporada que, en principio, iba cumpliendo el calendario previsto. Ahora los hoteles temen que se demore el inicio del programa. Sin embargo, todo dependerá de lo que resuelva el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en los próximos días.

El plazo legal es de 10 días. El último recurso interpuesto fue el 28 de agosto por parte de Sotour y Guest Incoming (recurrieron el lote 1). Antes lo hicieron Mundiplan (la UTE de Iberia, IAG7 y Alsa) que recurrió los lotes uno y dos y la agrupación de Nautalia, Seniorplan y Autocares Vera, que hizo lo propio con el tres.

Desde la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana (Hosbec) esperan saber algo a finales de esta semana ya que los recursos han creado mucha “incertidumbre”. “Valoramos todos los escenarios y prevemos que pueda retrasarse el programa, pero no sabemos si será uno, dos o tres meses”, señala a este medio Mayte García, secretaria general de la patronal.

[El nuevo contrato de los viajes del Imserso aumenta a 900.000 las plazas e incorpora a todas las provincias]

En el caso de los hoteles, la incertidumbre es alta porque muchos dependen de estos viajes para no tener que cerrar sus establecimientos entre los meses de noviembre y febrero. Y un posible retraso llevaría a muchos a plantearse estos cierres, según García. Además, en esta comunidad están en juego 13.000 puestos de trabajo (3.000 directos y 10.000 indirectos).

No obstante, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no esperan que se demoren los viajes. De momento, “estamos en los plazos del tribunal, hasta que no resuelva no sabremos si ha admitido algún recurso a trámite o si seguimos funcionando con normalidad”, afirman.

Los plazos lógicos de otras temporadas determinan que para que el programa 2023-2024 vaya en orden, las agencias de viaje deberían empezar a comercializar los viajes a mediados de septiembre para que los jubilados puedan disfrutar a partir de octubre de algunas de las 886.269 plazas ofertadas (70.000 más que la temporada anterior).

Ávoris fue la compañía adjudicataria de los tres lotes del Imserso: costa peninsular (443.887 plazas); costas insulares (230.039 plazas) y circuitos y capitales de provincia para los ciudadanos españoles (212.343). Su adjudicación definitiva se produjo el 3 de agosto tras desestimar el recurso de Soltour y Guest Incoming, que presentaron una alegación.

Precisamente, hace justo un mes nada hacía presagiar que el resto de competidores recurrieran la adjudicación más allá de la primera alegación de Soltour. Algo que en el sector se tomó bastante bien por el hecho de que evitaría que se dilatara el inicio del programa.

De hecho, la propia Ávoris declinó impugnar el reparto de lotes en 2021 para evitar que se alargara aún más el inicio de los viajes. Sin embargo, en esta ocasión finalmente no ha sido así.

Otros retrasos

En caso de retrasarse, no estaríamos ante una situación nueva. Más bien todo lo contrario. En 2021, el concurso sufrió una paralización cuando el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales frenó la tramitación de los viajes del Imserso tras el recurso presentado por Hosbec.

Finalmente, días después desestimó el recurso -al que también se sumó la Confederación Española de Alojamientos Turísticos (Cehat)- y levantó la suspensión cautelar del proceso de contratación.

Ese concurso (el anterior al actual) sufrió grandes retrasos. Su venta arrancó a mediados de diciembre y el 10 de enero de 2022 fue cuando empezaron a viajar los primeros jubilados. Es decir, tres meses después de lo normal. Cierto es que en ese momento la pandemia también estaba relacionada con la marcha del programa social.

Sigue los temas que te interesan