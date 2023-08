La doble cara del mercado alemán: su Gobierno da más ayudas a Meliá que el español pero sus turistas fallan

En 2022, Meliá obtuvo 40 millones de euros en concepto de ayudas del Gobierno alemán por las pérdidas provocadas por la Covid. Unas ayudas que contrastan mucho con las que recibió de España: 200.000 a fondo perdido, que “era el máximo que daban”, ha señalado Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International.

“Estas ayudas atendían a sufragar el 75% de las pérdidas de Alemania. El año pasado no tuvimos pérdidas y si tenemos ayudas de Alemania este año no serán más de dos millones”, ha señalado durante la rueda de prensa de presentación de los resultados.

Ayudas que desde la hotelera agradecen mucho en Alemania, aunque este mercado está detrás de una parte de la caída de ocupación de Melia. La ocupación media en el primer semestre de 2023 de los hoteles en propiedad y alquiler se situó en un 65,9%, un 7,7% por debajo de la registrada antes de la pandemia.

[Rafa Nadal cruza el charco: abrirá con Meliá su primer hotel en México]

“Tiene que ver Alemania por ser el mercado donde más impactó la crisis energética y, por ello, decidieron no viajar”, ha asegurado el directivo. Esta situación también se debe a la falta de asiáticos y los problemas en Cuba.

No obstante, de cara al tercer trimestre Escarrer avanza que ven que “el flujo de cliente alemán está en niveles precovid”. De ahí que añada que “la apreciación del dólar al euro ha hecho que los alemanes no viajen tanto a América, pero a nivel de Canarias y Baleares no va a cambiar la segmentación del mercado alemán”, apunta.

Además, espera que las ferias y eventos corporativos ayudarán a reactivar el mercado MICE. “Hay muchos eventos y ferias que ayudarán a tener demanda adicional como en Alemania”, ha señalado. De hecho, de cara al tercer trimestre ya se está reactivando

“Esperemos que el cuatro trimestre esté muy por encima de los niveles prepandemia”, ha afirmado Escarrer. “Y junto con alguna reserva importante en corporate nos hacen vislumbrar una recuperación del segmento corporate a final de año”.

Por otro lado, Meliá avanza que “la generación de caja se situará en niveles de prepandemia y habrá rotación de activos por valor de 100-120 millones que irán a reforzar el balance”.

Todo ello después de cerrar el primer semestre con un resultado consolidado atribuido de 42,5 millones de euros frente a los 3 millones de euros en 2022.

Expansión

El grupo ha firmado 16 hoteles hasta julio, todos ellos en gestión o franquicia, reafirmando su compromiso de firmar un mínimo de 30 nuevos hoteles con 7.000 habitaciones. Entre ellos, Gran Meliá Tirana y Gran Meliá Palasa, que representan la entrada de la marca Gran Meliá en Albania, tanto en la capital como en uno de los principales destinos Leisure, que vienen a consolidar la posición de MHI como principal operador internacional en el país.

Igualmente, la firma de cuatro nuevos hoteles en Cuba, reforzando aún más el posicionamiento de MHI en el país, con el añadido que algunos de ellos abrirán durante este mismo año 2023, como el Innside Habana Catedral, abierto el 1 de junio y el Hotel Sevilla Habana, Affiliated by Meliá, con apertura el 1 de septiembre.

El Grupo destaca también que ha firmado el futuro ZEL Sayulita que será el primer hotel en México de la marca Zel, que Meliá comparte con Rafael Nadal; en el mismo destino la compañía ha firmado el hotel ME Sayulita e impulsado la expansión en el país de su marca de lujo con la firma también del hotel ME San Miguel, un hotel de 140 habitaciones que espera abrir sus puertas en San Miguel de Allende en 2025.

Sigue los temas que te interesan