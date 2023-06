NH arropa a Minor en la junta caldeada por los minoritarios y un consejero díscolo que piden una opa de exclusión

Se planteaba una junta muy caldeada en NH Hotel tras la dimisión de tres consejeros independientes (entre ellos el presidente del Consejo de Administración) contrarios a los movimientos de compra de acciones de Minor. Y lo cierto es que así ha sido en cuanto los accionistas minoritarios han tomado la palabra para denunciar el bajo precio al que Minor compró acciones (por debajo de 4,5 euros) o que contaba con información privilegiada. Incluso se ha pedido que NH proponga una opa de exclusión.

De hecho, un accionista ha llegado a asegurar que ha contratado asesoramiento legal para proteger los intereses legítimos de los minoritarios junto con otros inversores.

Ante esta situación, el CEO de NH, Ramón Aragonés, ha salido en defensa de Minor para aclarar que “no tuvo acceso a información privilegiada”. De ahí que ellos mismos decidieron vender las acciones de NH durante este proceso que duró 30 días. En concreto, el directivo vendió 150.000 títulos de la compañía.

Aragonés ha subido el tono ante la acusación de un socio minoritario que considera que sus intereses no han sido protegidos. “A mí no me diga que no hemos defendido los intereses de los minoritarios porque me he dejado la piel. Salvamos la compañía durante la Covid”.

Asimismo, ha justificado que “es justo reivindicar el respeto que ha tenido Minor por los accionistas minoritarios” y como ejemplo de ello destaca el aumento de capital de 100 millones de euros realizado en 2021, en plena pandemia.

Opa de exclusión

Por otro lado, el Consejo considera “inapropiado” que NH Hotel promueva una opa de exclusión. “Sería ineficiente usar recursos de la sociedad para financiarlo”, han asegurado tras la petición de un accionista.

Petición parecida es la que ha lanzado José María Cantero de Montes-Jovellar, uno de los consejeros díscolos, quien ha aprovechado su última intervención para pedir a Minor (con el 95,86% del capital de NH Hotel) que promueva una opa de exclusión. “Con esto provocaría que los accionistas minoritarios puedan tener una salida a un precio justo”, ha señalado.

[NH Hotel pierde 36 millones en el primer trimestre, pero dispara sus ingresos]

Precisamente este consejero junto con los otros dos (Alfredo Fernández Agras y Fernando Lacadena Azpeitia) dimitieron el 16 de mayo en desacuerdo con Minor en relación con la adquisición en mercado de acciones de la sociedad una vez desistido del proceso de promover una oferta pública de exclusión, que, bajo su criterio, supuso un perjuicio para los accionistas minoritarios de la sociedad.

Para los tres miembros del consejo de administración que renunciaron a su cargo fue una sorpresa la decisión de Minor de comprar acciones a precio de mercado, “significativamente inferior al rango que la CNMV (4,81-5,68 euros por acción) ni siquiera consideró justificado como precio de exclusión”. De hecho, también es inferior al máximo de 4,5 euros que Minor quiso pagar en un principio.

Sin embargo, tras varios días con las acciones de la cadena suspendidas de cotización por parte de la CNMV, Minor se vio obligada a explicar que descartaba lanzar una opa de exclusión sobre NH porque el precio propuesto no contaba con la aprobación del organismo supervisor. De ahí que decidiera comprar a precio de mercado, tal y como han explicado en la junta.

Precio que ha sido en varias ocasiones defendido por el CEO de NH Hotel alegando que hubo dos tasadores (EY por parte de Minor y un banco independiente por parte de NH) y que, en ambos casos, estaba por debajo de seis euros.

Finalmente, Minor se hizo con más de 7,2 millones de títulos de la cadena hotelera, equivalentes al 1,66% de su capital. De esta forma, el grupo tailandés elevó su participación desde el 94,132% al 95,865%.

En medio de este lío, el Consejo de Administración aprobó el nombramiento de Dillip Rajakarier (CEO de Minor) como nuevo presidente del Consejo de Administración, en sustitución de Alfredo Fernández Agras, y el nombramiento de Ramón Aragonés (CEO de NH) como vicepresidente.

Además del cruce de acusaciones entre la hotelera y los minoritarios, la junta también ha dejado algunas novedades. La principal es que el Consejo de Administración aprobará esta tarde la entrada de tres nuevos consejeros independientes en sustitución de los que dimitieron. Estos tres son: María Segimón; Míriam González-Amezqueta; y Tomás López Fernebrand.

Sigue los temas que te interesan