Arranca una Semana Santa de récord en España: hoteles casi llenos y reservas aéreas por encima de 2019

El sector turístico se frota las manos con una Semana Santa que oficialmente comienza este viernes a las 15.00 horas. Se trata de un año que deja atrás cualquier atisbo de pandemia ya que, en muchos casos, los niveles están por encima de 2019. Previsiones en línea con lo que se espera para 2023: un récord turístico.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha revelado que las perspectivas para esta temporada de primavera son muy positivas. Arrancan con unas previsiones de ocupación para Semana Santa en torno al 80%, destacando las reservas de sol y playa y segmentos como los campings (90%), y rondando el 65% para destinos de interior. Aunque en algunos hoteles de destinos muy turísticos ya se ha colgado el cartel de lleno.

“También aumenta el interés en nuestro país por otros segmentos como el turismo cultural o el de naturaleza. Esto es una muestra de que el turista nacional y el visitante extranjero tienen cada vez un mayor conocimiento de la gran oferta que plantea España como destino turístico, y su interés y ganas de descubrirla y repetir, aumentan”, señala Jorge Marichal, presidente de Cehat.

Previsiones un poco más bajas son las que tienen los hoteleros en Madrid. Los hoteles de la Comunidad de Madrid prevén alcanzar una ocupación media cerca del 70% durante la Semana Santa, según una encuesta realizada por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).

Además, esperan que esta festividad impulsará la llegada de turistas nacionales e internacionales a Madrid entre el jueves 6 y el domingo 9 de abril. El lunes 10, en algunas comunidades autonómicas será festivo, lo que hará que los turistas prolonguen su estancia.

En este sentido, los hoteleros madrileños han señalado que, si nos remontamos al año 2019, año de referencia, la ocupación hotelera logró alcanzar un 84%. Asimismo, en 2022 estas se situaron sobre el 80% de ocupación hotelera, superando las estimaciones previas para esta festividad.

En cuanto a la parte urbana, las ocupaciones también son buenas; algo que acompaña a la rentabilidad. Hoteles como los de Silken registran un 15% más en ADR (tarifa media diaria) y el 10% más en Revpar (ingresos por habitación) con respecto a 2022. Los destinos que mejor están respondiendo son Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Vitoria, reconocen desde la compañía.

Tranquilidad en los aeropuertos

En el plano aéreo el optimismo es desbordante. “Las aerolíneas tienen para estos meses una programación que supera las operaciones y número de pasajeros de 2019”, afirmó Maurici Lucena, presidente y CEO de Aena. Así, “algunos aeropuertos y destinos están teniendo un tirón especial. Canarias y Baleares, por ejemplo, están registrando datos que pulverizan registros”, ha añadido.

En concreto, la red de aeropuertos de Aena prevé operar un total de 60.498 vuelos para Semana Santa, entre este viernes 31 de marzo y el lunes 10 de abril, superando las cifras de 2022 y rozando los números prepandemia.

Un grupo de pasajeros en la terminal 4 del aeropuerto Madrid-Barajas Europa Press

Pero hace unas semanas, las aerolíneas volvieron a quejarse de los problemas que el pasado verano colapsaron durante algunos días Barajas. ¿La razón? Otra vez las interminables colas en los controles de pasaporte. Esto hace que un total de 4.500 pasajeros hayan perdido su vuelo en lo que llevamos de mes sólo en la T4, según datos de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

Desde Aena no se muestran preocupados. “He hablado con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que me ha preguntado por posibles cuellos de botella en Semana Santa y yo he transmitido tranquilidad”, señaló Lucena durante su intervención en la tercera jornada del III Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I en colaboración con EY, Oesia, Microsoft y EMT de Madrid.

“Tanto Aena como la Policía estamos preparados para gestionar el tráfico de forma adecuada”, reiteró. Y recordó, además, que el año pasado la policía puso efectivos cuando fue necesario. De hecho, indicó que no les consta reclamaciones de pérdida de vuelos por este motivo.

En cuanto al tren, Renfe ofrece cerca de 2 millones de plazas de AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y Media Distancia para Semana Santa, entre el 31 de marzo y el 10 de abril, para cubrir la alta demanda de este periodo vacacional.

Viaje inaugural de Iryo a Sevilla. Francisco Olmo/Europa Press

La compañía ha incrementado para estos días la capacidad disponible con 40.166 plazas extra en sus trenes a los destinos más demandados, que son las que conectan Madrid con Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana (es decir, donde ha entrado competencia en la alta velocidad). Renfe establece un total de 113 trenes en doble composición, lo que supone un aumento de plazas del 3,9% respecto a la oferta habitual de estos servicios.

Además, el operador privado español de alta velocidad participado por los socios de Air Nostrum, Trenitalia y Globalvia, Iryo, inicia hoy los viajes comerciales en Sevilla, Málaga y Córdoba y el 2 de junio en Antequera.

Por carretera

En cuanto a la carretera, se prevén bastantes movimientos, según la Dirección General de Tráfico (DGT). La primera fase comienza el viernes 31 de marzo a las 15.00 horas y finaliza en la medianoche del domingo 2 de abril. En esta fase están previstos 4,3 millones de movimientos por carretera.

La segunda fase, más importante que la anterior por volumen de desplazamientos de vehículos a lo largo de toda la red viaria, comenzará a partir del miércoles 5 de abril y finalizará el lunes 10.

Por otro lado, BlaBlaCar ha registrado más de 350.000 viajes publicados para estos días en toda España con una distancia media de 377 km y un coste medio de 20 euros por cada trayecto. Las regiones con más actividad prevista son Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Castilla y León, y las provincias con más viajes previstos como destino son Madrid, Sevilla, Granada y Valencia.

El incremento en la actividad de coche compartido está relacionado con la inflación y el precio de los combustibles, pero también con el aumento en la conexión de pequeñas localidades que hace que los usuarios de coche compartido busquen desplazarse de manera más directa, eficiente y sostenible. Durante la Semana Santa de 2023 BlaBlaCar conectará un 12% de localidades más que en 2022.

