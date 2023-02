Aena apoya la ampliación del aeropuerto de Luton y se mantiene a la espera de una nueva propuesta en El Prat

Aena sigue pendiente de varias ampliaciones en aeropuertos que gestiona, aunque algunas parecen tener planes más avanzados, como el de Londres-Luton, en el que el gestor apoya el plan del ayuntamiento de ampliar su capacidad hasta los 32 millones de pasajeros. Sin embargo, en el caso del Barcelona-El Prat se mantiene a la espera de la valoración de la Generalitat a una propuesta privada de ampliar hacia el mar.

Ambas tienen en común que quieren ganar capacidad. En Londres “hay una propuesta de ampliar la capacidad a 32 millones de pasajeros en 2050 (de los 18 millones actuales). El ayuntamiento de Luton solicitó ayer la propuesta y veremos que opinan las autoridades británicas”, ha señalado el presidente de Aena, Maurici Lucena, en la rueda de prensa de resultados de la compañía. Ahora se abre un periodo de 28 días de análisis.

Lucena ha asegurado que la voluntad del gestor aeroportuario es que “se amplíe el aeropuerto”. Todo ello a pesar de que la concesión de Aena en el aeropuerto (propiedad del ayuntamiento de la ciudad) es hasta 2032.

Más dolores de cabeza sigue dando el aeropuerto de El Prat en Barcelona. Tras el rechazo del plan de inversión de Aena de 1.700 millones de euros para ampliar el aeródromo por el daño medioambiental en el espacio protegido de La Ricarda, El Govern tiene en su mano un nuevo proyecto que nace de una propuesta privada que consiste en construir una nueva pista hacía el mar.

Desde Aena recuerdan que ahora hay un acuerdo político y en los próximos meses se constituirá una mesa para analizar las alternativas con un compromiso presupuestario para que el aeropuerto gane capacidad.

Pero Lucena apunta que “por respecto al acuerdo político, la obligación de Aena es esperar a sus constitución y cuando se nos pregunte dar nuestra opinión”. De hecho, el directivo anima a que “el Gobierno catalán exprese su opinión en un proyecto con derivadas medioambientales”.

Por otro lado, Lucena asegura que Aena no está buscando socios en Brasil. No obstante, “siempre escuchamos a los socios si se acercan y en el futuro no descartamos nada”.

Resultados

Aena ha cerrado 2022 con un beneficio neto de 901,5 millones de euros, frente a las pérdidas de 475,4 millones de 2021. Gracias, en parte, a que por los aeropuertos de su red en España transitaron más de 243 millones de pasajeros, lo que supone una recuperación del 88,5% del tráfico de viajeros respecto a 2019, último año sin impacto de la pandemia de Covid-19.

Los ingresos totales consolidados de 2022 se sitúan en 4.237,5 millones de euros, un 69,3% más respecto a 2021. Los ingresos aeronáuticos fueron 2.418 millones de euros, un 81,5% más que en 2021.

Los ingresos comerciales, apoyados en un crecimiento de las ventas de las actividades comerciales que las sitúan en niveles de 2019 (+1%), ascendieron a 1.243,8 millones de euros, con un aumento del 37,5%.

Por otro lado, Maurici Lucena ganó 181.000 euros como presidente y consejero delegado de Aena en 2022, un 3,4% más que el año anterior. La variación con respecto al ejercicio anterior se debe al abono de la revisión salarial correspondiente a 2022. Dicha revisión consiste en un incremento de 3,5% respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2021.

