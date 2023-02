IAG no descarta nuevas compras tras hacerse con Air Europa y mira ya a Latam y Asia como destinos principales

Luis Gallego, CEO de IAG , durante su intervención en 'Wake Up, Spain!' 2022. Luca Piergiovanni

IAG tiene claro que no puede dormirse en los laureles. En un contexto global en el que el sector tiende a la consolidación, el grupo aéreo quiere mantenerse como un actor protagonista. De ahí que su consejero delegado, Luis Gallego, no descarte seguir comprando nuevas compañías tras anunciar que invertirá 400 millones de euros para hacerse con el 80% de Air Europa que todavía no controla.