Palladium prevé superar por primera vez los 1.000 millones de facturación en 2023

Palladium cierra 2022 con los deberes hechos. La compañía ha registrado una cifra de 948 millones de euros, un 113% más que en 2021 (445 millones) y un 26% más respecto a 2019 (752 millones). Así lo ha afirmado en Fitur Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group, quien ha avanzado que en 2023 la cadena cerrará con más de 1.000 millones de euros.

“Por primera vez pasamos esta frontera en volumen de negocio gestionado”, ha apuntado. Durante 2023, además, el objetivo es potenciar la marca Only You. Así, ha anunciado la apertura de un hotel en Venecia con 168 habitaciones. Abrirá sus puertas en 2024 o 2025. “La internacionalización de la marca es uno de los hitos”, señalan.

Asimismo, se está reformando el único hotel Ayre que la compañía no vendió en 2022 y se convertirá en un Only You. Su apertura está prevista también para 2024 en Sevilla. “En 2023 anunciaremos dos hoteles más”, ha asegurado el directivo.

[Meliá confía en que 2023 sea el año de la “recuperación total” y abrirá al menos 25 hoteles]

Por otro lado, ya son operadores de tres hoteles Hard Rock. “La relación es buena y esperamos seguir creciendo y capitalizar esa relación”, explica. En 2023, desarrollarán la segunda fase de este hotel en Marbella.

Sobrino ha revelado que hay un compromiso de los propietarios para invertir 160 millones para invertir en los hoteles que ya son de Palladium para los próximos dos años.

2023

A pesar de la cifra de negocios que esperan para 2023 es histórica, se trata de una previsión de “crecimiento moderado” ya que no cree que “habrá efecto champagne”, excepto si llegan los turistas chinos que podría afectar a sus hoteles en Madrid de forma positiva.

Esta prudente previsión viene afectada por el impacto negativo del ahorro en las familias que califica de “innegable”. Videos mejora en el tema de la inflación y el ajuste no sucede de la noche a la mañana. También ha destacado la “inestabilidad de la guerra en Ucrania”.

Y, en tercer lugar, la fuga de talento. “La gente está cambiando de sector y el turismo está perdiendo talento”. En este punto, desde Palladium reconocen que está tratando de ser una compañía más atractiva

Actualmente cuentan con 40 hoteles gestionados por Palladium y 13.000 habitaciones bajo gestión y 14.000 colaboradores.

Acuerdo con El Corte Inglés

En 2022, el Corte Inglés y Palladium Hotel Group, que participan al 50% en el negocio hotelero, cerraron la venta de cinco hoteles de la marca Ayre Hoteles, que suman cerca de 800 habitaciones, situados en Barcelona, Madrid, Córdoba y Oviedo, así como un solar en Oporto (Portugal) a la compañía Eurazeo.

Esta venta se enmarca dentro del plan de reforzar su posición en el segmento de hoteles de alto valor añadido mediante el desarrollo de nuevos establecimientos de la cadena Only You Hotels.

Sigue los temas que te interesan