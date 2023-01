Fitur 2023 hace un guiño al turismo deportivo y a Ucrania, se despide de las mascarillas y prevé 200.000 asistentes

Otro año más, y este sin los efectos de la pandemia, llega otra edición -la 43º- de la feria internacional de turismo Fitur. El evento, que se celebrará del 18 al 22 de enero en Ifema, llega con novedades como la participación de Ucrania con un stand de cortesía y grandes cifras que apuntalan la recuperación. Se estima que asistan 120.000 profesionales y entre 80.000 y 90.000 visitantes de público general en fin de semana. Es decir, más de 200.000 asistentes en total.

También se ha presentado con cifras que le permiten igualar a las de las cifras de superficie de ocupación prepandemia de su año récord (2020). Así, participarán un total de 8.500 participantes, 131 países, 755 expositores titulares y 66.900 m2 de exposición definen esta edición, que significará para Madrid unos ingresos de más de 400 millones de euros.

La participación empresarial experimenta un importante aumento, con un 25% más de empresas turísticas, destacando un 27% más de tecnológicas, que incrementan hasta un 50% su área de exposición.

Para Javier Sánchez Prieto, presidente de Iberia y del comité organizador de Fitur, estos datos “reflejan la fuerza del turismo internacional y nacional”. De hecho, asegura que “Fitur servirá para potenciar la fortaleza del turismo”.

Estos importantes avances también tendrán su correspondencia en la capacidad de Fitur para generar una relevante inyección económica para Madrid, estimándose unos ingresos de más de 400 millones de euros en la región en sectores como el alojamiento, transporte, comercio o el ocio y la restauración.

A esta edición, se suma como partner Guatemala, 'País Socio Fitur 2023', que presentará en el marco de la feria su nueva marca para la promoción turística.

Entre las novedades, se encuentra este año el lanzamiento de la sección Fitur SportsS, que aborda uno de los productos turísticos de creciente importancia tanto para destinos como para empresas, debido a que ayuda a desestacionalizar la temporada; potencia el desarrollo territorial en entornos no turísticos ni urbanos, posiciona internacionalmente a los destinos, y cuenta con un perfil de visitante con un nivel de gasto superior a la media.

“Fitur va a significar la consolidación como una de las grandes ferias, la única que no ha dejado de celebrar ediciones con la pandemia”, ha afirmado Miguel Sanz, director de Turespaña. Para esta edición no se verán mascarillas en esta feria como si ocurrió en las dos anteriores. Tampoco se espera ningún caos de acceso como el pasado año porque no se requiere pasaporte Covid.

Participación internacional

La participación directa es el parámetro de mayor repercusión, con incrementos del 32% respecto a la pasada edición de 2022, y del 50% en lo que se refiere a la participación internacional, según los datos aportados en la rueda de prensa celebrada en Ifema.

De hecho, Ucrania también estará presente. Ifema ha querido expresar su solidaridad con Ucrania cediendo de forma extraordinaria, dada la situación crítica del país, un stand de cortesía en el pabellón de Europa que facilitará el desarrollo del programa Meet Ukraine y donde los asistentes a Fitur podrán dejar sus mensajes de solidaridad. Esto ya ocurrió en 2011 con Siria.

En cuanto a la participación internacional, y por desglose de áreas geográficas, también se registran importantes crecimientos con respecto a la pasada edición de la feria.

Así destaca este año Asía Pacífico, que crece en empresas participantes un 163%; Oriente Próximo, un 60%; África, un 88%; Europa, un 42%, y América, un 30%. Incrementos que también tienen reflejo en la superficie internacional de exposición, donde destacan África, que aumenta su tamaño en la feria un 146%; Asia, un 78%; Oriente Próximo, un 437%, y Europa, un 32%.

