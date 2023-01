España se beneficia del mayor gasto turístico extranjero pese a que recibe un 15% menos de visitas que antes de la Covid

El turismo internacional continúa recuperándose del impacto que la Covid-19 asestó a una de las industrias con más peso en la economía española. Sin embargo, pese al fuerte crecimiento registrado en este último año, las cifras de los once primeros meses de 2022 indican que nuestro país todavía no ha recuperado todos los visitantes extranjeros que perdió por culpa de la pandemia.

En concreto, según se desprende de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de turistas internacionales es todavía un 15% inferior al que se registró en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2019. Y ello pese a la destacable mejoría que han mostrado en los últimos meses las cifras de visitantes de Reino Unido y del resto de mercados de fuera de la Unión Europea.

Sin embargo, los datos del INE también arrojan noticias que invitan a ser optimistas sobre el modo en el que se está recuperando el turismo internacional. Y es que aunque el número de visitantes extranjeros sigue sin recuperar las cifras prepandemia, el gasto medio que estos realizan en España, tanto a diario como durante toda su estancia en el país, está en máximos históricos.

Recuperación del turismo

España ha recibido un total de 67,4 millones de turistas internacionales en los once primeros meses de 2022, lo que supone un 138,9% más que los 28,23 millones que visitaron el país en el mismo periodo de 2021. No obstante, este dato está un 14,9% por debajo de los 79,2 millones de turistas que vinieron en los once primeros meses de 2019, primer año de referencia prepandemia.

Por países, Reino Unido sigue afianzando su posición como principal emisor de los turistas internacionales que llegan a España, con 14,36 millones. Un liderazgo que perdió durante el inicio de la pandemia, cuando se vio superado por Francia y Alemania, y que ha ido recuperando y ampliando en los últimos meses.

No obstante, de los tres grandes mercados emisores de turistas internacionales, Reino Unido es todavía el que más lejos se encuentra de recuperar los niveles previos a la pandemia. En concreto, los datos acumulados enero y noviembre de 2022 están un 16,7% por debajo de los obtenidos en el mismo periodo de 2019.

Por su parte, los 9,42 millones de franceses que han visitado España en los once primeros meses de 2022 suponen un 11% menos que los de hace tres años. En el caso de Alemania, de donde llegaron casi 9,31 millones de turistas, la cifra está un 12,7% por debajo de los datos que se registraban en 2019.

Las fuertes restricciones que aplicó Reino Unido para frenar la expansión de la Covid-19 en 2021 en comparación con otros países provocaron que la recuperación del turismo británico en España se haya retrasado respecto a otros mercados como Francia y Alemania.

Por este motivo, los visitantes de Reino Unido son los que más han crecido en los once primeros meses de 2022 (269,4%) en comparación con el mismo periodo de 2021. También destaca el incremento registrado por los mercados de fuera del Viejo Continente, como Estados Unidos (+273,9%), Resto de América (+261%) y Resto del Mundo (+214,8%).

Gasto medio diario

Por otro lado, los datos de INE muestran el buen comportamiento del gasto que realizan los turistas internacionales en España. En concreto, el gasto total de los visitantes extranjeros durante los once primeros meses de 2022 aumentó un 160,9% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 81.821 millones de euros.

En términos absolutos, está cifra es todavía un 5,8% inferior a los 86.901 millones de euros que se gastaron los turistas internacionales en los nueve primeros meses de 2019. Pero si se atiende al gasto medio por turista, los datos del INE confirman que se encuentra en máximos históricos.

Turistas recorren el centro histórico de Málaga en septiembre de 2022. Álex Zea Europa Press

En concreto, el gasto medio total por visitante fue de 1.213 euros en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2022, lo que supone un 9,21% más que los 1.111 euros del mismo periodo de 2021 y un 10,6% más que los 1.097 euros de los once primeros meses de 2019. Además, es muy similar al máximo histórico de 1.225 euros alcanzado el pasado verano.

En el caso del gasto medio diario que hace el turista internacional en España, a falta de conocer el dato de diciembre, se situó en 2022 en los 163 euros, el más alto desde que el INE empezó a realizar la encuesta en octubre de 2015. Esto representa un incremento del 17,41% respecto los 139 euros de hace un año y del 5,2% en relación con los 155 euros de los once primeros meses de 2019.

Entre los cinco países/regiones que más turistas internacionales aportan a España, los que más han incrementado su gasto medio diario en estos once meses han sido los de Reino Unido, ya que ha crecido un 21%, hasta los 155 euros. En cuanto al gasto medio en toda su estancia, destaca al incremento del 6,18% registrado por los habitantes de los países nórdicos, con 1.375 euros.

