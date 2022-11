Eroski vende su división de Viajes para centrarse en el negocio de alimentación

Eroski ha llegado a un acuerdo con W2M, división del grupo mallorquín Iberostar, para la venta del 100 por cien de su filial de viajes (Viajes Eroski). Una operación que nunca han descartado y que permite al grupo vasco centrarse en su core business: la alimentación.

“El sector turístico venía de una reconversión y no solo en digitalización, sino de concentración del sector. Para adecuar los parámetros de competitividad, Viajes Eroski necesitaba hacer niveles de inversión muy grandes y eso no está contemplado en nuestro plan estratégico”, señalan fuentes de Eroski a este medio. Además, destacan que su core business “es la alimentación y en eso nos vamos a centrar”.

Está previsto que la operación de adquisición concluya a finales de enero del próximo año, cuando se estima que se den por cumplidas determinadas condiciones del acuerdo. Condiciones que no han detallado. El precio de la operación todavía no se ha desvelado, pero desde Eroski reconocen que su venta no responde a una necesidad para reducir deuda como pasó con la venta del 50% de Caprabo.

[La marca blanca se impone en la guerra por la cesta de la compra pese a que sube más de precio que la de fabricante]

Como parte del acuerdo, Eroski cederá a W2M el uso de la marca Viajes Eroski por un plazo determinado de tiempo para favorecer la transición y la integración en el grupo turístico. Asimismo, seguirán operativas y a pleno funcionamiento las plataformas online de Viajes Eroski y Travelair, para los viajes corporativos.

La luz verde a esta operación, en la que W2M ha estado asesorada por Uría Menéndez y Eroski por Deloitte Legal, está sujeta a la aprobación final de las autoridades de defensa de la competencia.

Con la inclusión de la red de Viajes Eroski, W2M amplía su presencia a nivel nacional, reforzando su propuesta para estar siempre cerca del cliente ya iniciada con la adquisición de Azul Marino Viajes.

“Con la incorporación de Viajes Eroski a nuestro grupo damos un impulso muy importante a nuestro plan estratégico”, explica Gabriel M. Subías, CEO de W2M.

Por su parte, el director corporativo del Grupo Eroski, Javier Amezaga. “Estamos muy satisfechos y orgullosos por todo lo que Viajes Eroski ha representado para el Grupo. En estos más de 40 años la marca se ha convertido en referencia para los clientes de varias generaciones de las regiones en las que está presente. El balance no puede ser más que satisfactorio”.

Viajes Eroski

El origen de Viajes Eroski se remonta a 1979 dentro del Grupo Eroski. En los mas de 40 años se ha especializado en el área vacacional con dos marcas Eroski Viajes y Xplora, con más de 132 puntos de venta de atención al público y una Tienda Experiencial orientada a las generaciones más jóvenes, y también en el área corporativa bajo la marca Travel Air, con 11 centrales de atención exclusiva para la empresa y una división especializada en la organización de convenciones y congresos, Travel Air Events. Su plantilla ronda los 300 profesionales.

“Viajes Eroski es un proyecto exitoso porque ya hemos recuperado los niveles prepandemia de ventas. Hemos encontrado la mejor oportunidad para nuestra filial que además dará respuesta al mantenimiento de puestos de trabajo y del proyecto”, señalan desde el grupo vasco.

Por su parte, W2M está integrada por World2Fly (compañía aérea), Newblue (operador generalista), Icárion (operador de Grandes Viajes), Úbico (corporate mobility company), The Sphere (servicio boutique), Dakari (agencia creativa de experiencias), W2M (banco de camas y receptivo), Azul Marino Viajes (red de agencias), Club Marco Polo (touroperador de viajes de activos, aventura y experienciales), Flowo (agencia online vacacional), Escape Home (alquiler de villas), E-North Safaris (receptivo en Laponia) y O7 Hotels (gestora Hotelera).

