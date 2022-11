El agónico final de Pullmantur: la jueza aprueba el plan de liquidación con un frente judicial todavía abierto

Pullmantur sigue dando sus últimos y agónicos coletazos de vida tras declararse en concurso de acreedores en junio de 2020. La jueza del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha aprobado su plan su liquidación en un proceso que se alarga en el tiempo casi tanto como el conflicto en los juzgados con una parte de su plantilla.

Hablamos de entre 30 y 40 trabajadores que impugnaron el ERE que la naviera aprobó en abril de 2021 para una toda la plantilla (320 trabajadores). Estos consideran que hubo fraude de ley. Pero un año y medio después no hay fecha para el juicio, confirma a EL ESPAÑOL-Invertia el abogado de los trabajadores, Francisco Villa (Camacho & Villa Abogados).

¿La razón? El colapso en los Juzgados de lo Mercantil. No obstante, esperan que haya citación para juicio “en breves”. Cuando esto se produzca, si este no entra en el fondo del asunto, los trabajadores tendrán que jugar su última baza: acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que sí puede entrar en el fondo de la causa y dictaminar si hubo o no fraude de ley.

Y aquí esperan que los tiempos se acorten, ya que estiman que el TSJM se pronuncie en ocho meses. De cualquier manera, el litigio judicial podría alargarse varios meses más en el tiempo.

El equipo de abogados alega que en la negociación del ERE se produjeron ciertas irregularidades. Una de ellas es que la comisión negociadora del ERE llamó a la mesa de negociación a Royal Caribbean, principal accionista de Pullmantur.

Esta debía aportar documentación económica al expediente sobre esa sociedad, pero se produjo “una omisión de los documentos”, asegura la defensa de los trabajadores.

De hecho, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid obligó en enero, por un lado, a repetir las negociaciones del ERE de Pullmantur y, por otro, a que Royal Caribbean y otras empresas del grupo estuvieran presentes en estas reuniones.

En este auto al que tuvo acceso Invertia, el juez determinó que Royal -que es solvente- quería desprenderse de Pullmantur y quedarse con el hueco que deja en el mercado español.

No obstante, Pullmantur sí llegó a un acuerdo con una parte de sus trabajadores a los que les abonó 6,5 millones de euros en concepto de indemnizaciones. La mayoría de los que aceptaron eran trabajadores con poca antigüedad a los que les beneficiaban más las condiciones.

Plan de liquidación

Una vez aprobado el plan de liquidación, tal y como consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), el administrador concursal (Data Concursal) comenzará las tareas orientadas a vender los activos de la compañía, siguiendo lo establecido en el plan de liquidación y en la normativa concursal. Entre ellos, la naviera tiene pendiente la venta de su marca comercial.

Esta fase es la continuación a la ya iniciada en abril de 2022, cuando este mismo juzgado abrió la fase de liquidación que se desarrollará paralelamente a la fase común del concurso de acreedores de las entidades Pullmantur Cruises y Pullmantur SAU.

Barco de Pullmantur.

Durante la fase de liquidación quedaron en suspenso las facultades de administración y disposición del concursado sobre su patrimonio. Un proceso, además, que se lleva simultáneamente con el de disolución.

Cabe recordar que tras declararse el concurso de acreedores en 2020 de dos sociedades de la compañía (Pullmantur SA y Pullmantur Cruises SL), comenzó una carrera de fondo para conseguir reflotar la compañía de la mano de su administrador concursal, Data Concursal.

Al poco, Pullmantur alcanzó un acuerdo de cooperación con su accionista Royal Caribbean Group en aras de garantizar su viabilidad, obteniendo los fondos necesarios para elaborar un plan de continuidad.

Dicho acuerdo quedó en entredicho por el juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid. Además, los intentos por encontrar inversor fracasaron y la situación actual es la de un proceso agónico de liquidación en el que una parte de los trabajadores esperan impugnar el ERE.

Por si fuera poco, Pullmantur sigue apareciendo año tras año en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de más de 834.000 euros.

