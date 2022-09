Los viajes del Imserso, en riesgo: muchos hoteles no participarán por los “bajos precios” que les pagan

La venta de los viajes del Imserso arranca el martes 20 de septiembre. Y lo hace con bastante tensión entre los hoteleros que se quejan de que los precios que tienen que ofrecer son muy bajos y no les compensa. Tanto que muchos hoteles han decidido no participar este año en el programa social, según fuentes cercanas a las empresas adjudicatarias del contrato.

“Todos los hoteles están pidiendo subidas de entre un 3% y un 7%”, aseguran fuentes del sector, que reconocen que la mayoría de ellas no se pueden asumir. Motivo por el cual muchos hoteleros están optando por no participar este año en el programa. Eso, a su vez, conlleva el riesgo de que no haya camas suficientes para cubrir todas las plazas.

Un problema que es mayor en los lotes 1 (costa peninsular) y 2 (islas) que gestiona Mundiplan (Iberia, IAG7 Viajes y Alsa) que en el lote 3 (turismo interior y de procedencia europea) que se adjudicó Turismo Social.

El origen del problema está en los bajos precios que se pagan por habitación. Cada hotel que participa en el programa percibe 22 euros netos por habitación y pensión completa. Una cantidad que no sirve para compensar los elevados gastos que muchos hoteles soportan debido a la disparada inflación (energía, alimentos...).

En este sentido, el programa del Imserso amenaza con ensombrecer la buena campaña turística del verano. “Con estos precios perderemos casi el 30% del beneficio obtenido en verano”, señaló hace unos días a este medio Antonio Mayor, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec).

Este problema no es nuevo. Desde hace años los hoteleros ya se vienen quejando. De hecho, en alguna ocasión han impugnado los pliegos del concurso público. Pero esta temporada el problema se agrava con la inflación.

Beneficios del Imserso

Para la temporada 2022/2023, el plazo de presentación de solicitudes comenzó el 27 de junio de 2022 y terminó el 19 de julio para optar a una de las 816.029 plazas que se ofertan. Los viajes se podrán disfrutar entre octubre de 2022 y mayo de 2023.

Los precios para esta nueva temporada oscilarán entre los 115 euros para una estancia de 4 días y 3 noches en una capital de interior y los 455 euros para estancias de 10 días (9 noches) en zona costera peninsular o Baleares.

Las arcas públicas también se benefician de este programa. Se calcula que por cada euro que el Gobierno invierte en los viajes del Imserso recibe 1,56 euros. Ese beneficio lo consigue gracias a que estos viajes favorecen la creación y mantenimiento del empleo en el sector turístico.

Sin estos viajes, muchos trabajadores de estos establecimientos acabarían en el paro por lo que tendrían que cobrar una pensión de desempleo a cargo del Estado. Así, el Gobierno sigue recaudando el IVA, impuesto de sociedades e IRPF y se ahorra el pago del desempleo.

