Iberia y Barceló reclaman la presencialidad para recuperar la caída del 70% de los viajes de negocios

El turismo es el sector más perjudicado por la pandemia. Y dentro de este, los viajes corporativos son los que más tarde se recuperarán, en parte, por las restricciones y el teletrabajo. De ahí que empresas como Iberia, Barceló y Mahou se hayan aliado para pedir más presencialidad y menos teletrabajo para recuperar la caída del 70% de estos viajes durante la pandemia.

“Se está produciendo una recuperación en todos los mercados y segmentos liderada por el mercado doméstico nacional. En EEUU hay eventos para estadounidenses, en México para mexicanos y en España para españoles. Pero está habiendo algunos eventos con viajes. Es la confirmación del deseo y convencimiento de que la presencialidad genera más retorno”, afirma Simón Pedro Barceló, presidente del Grupo Barceló.

Javier Sánchez-Prieto, presidente de Iberia, alerta de que “si las empresas dejan de viajar, las empresas de turismo tenemos que dejar de invertir”. Y añade: “Podemos estar perdiendo oportunidades pensando que la oportunidad está en reducir los viajes”. De ahí que Iberia apoye la recuperación manteniendo la conectividad, apoyando la flexibilidad y potenciando la seguridad e higiene.

Eduardo Petrossi, CEO de Mahou San Miguel, apoya los viajes corporativos porque “el teletrabajo puede distorsionar” y recuerda la importancia del networking tras cada reunión de trabajo.

No obstante, para María Benjumea, CEO de Spain Startup, “la caída del 70% del business travel no se va a recuperar, solo una parte”. Por ello propone aprovechar el viaje no solo para la reunión. “Hay muchas alternativas de diversificación del negocio”, opina.

Recuperación

Lo cierto es que la recuperación de este segmento va más lenta que el resto del turismo. “El mercado español y el doméstico se recuperan antes que los mercados internacionales. Es una señal de alarma para España porque conlleva a un retraso en la recuperación por la dependencia de los mercados internacionales”, reconoce Simón Pedro Barceló.

Para Barceló “sin la recuperación del turismo en España no habrá recuperación económica. Sin recuperación del Business travel tampoco habrá recuperación económica”.

Desde Barceló también se destacó el papel de las agencias de viajes en la recuperación de los viajes de negocios y aseguró que “estamos en un momento de incertidumbre y el modelo de trabajo duro está en revisión”.

