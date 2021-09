Lucena (Aena) plantea analizar de nuevo la ampliación del Aeropuerto "dentro de cinco años"

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha planteado este jueves analizar de nuevo el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat "dentro de cinco años, si las circunstancias en Catalunya han cambiado y hay un sustrato político que ve más adecuada esta inversión".

"La inversión propuesta para Barcelona queda en suspenso hasta que se abra una nueva ventana de oportunidad regulatoria, que es de aquí a cinco años", ha afirmado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, después de que este miércoles la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunciara que el Gobierno suspendía la inversión de 1.700 millones de euros destinada a la ampliación del aeropuerto que acordó con la Generalitat.

Lucena ha acusado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de rechazar e ir "deformando" a través de declaraciones públicas el mismo proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona que el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, aceptó a principios de agosto en una reunión con el Gobierno.

"El día 2 de agosto estábamos todos muy contentos. Sabíamos que quedaba mucho trabajo por hacer, pero habíamos llegado a un acuerdo", tras los análisis que ha asegurado que hicieron de forma conjunta con la Generalitat, el Gobierno y los agentes locales.

Según ha afirmado, en la reunión sabían "desde el principio" que alargar la pista del mar hacia el este tendría afectación ambiental sobre el espacio natural protegido de La Ricarda (Barcelona), lo que trataron de minimizar y buscaron compensar según los mecanismos previstos en la legislación española.

"Una de las partes que llegó a este acuerdo se ha salido. No quiero hacer polémica, pero solo hay que repasar la hemeroteca de los últimos cinco días sobre las opiniones que el propio Govern ha ido emitiendo a la opinión pública sobre el pacto que había alcanzado, diciendo que este pacto no generaba consenso en el seno del Govern, algo raro", ha dicho.

Preguntado por la posibilidad de que algunos consellers acudieran a la manifestación de protesta por la ampliación, ha dicho: "Lo que nos coge a todos por sorpresa es la reacción del Govern de Catalunya y su máximo representante", tras la aceptación en nombre del Ejecutivo catalán por parte de Puigneró.

"Una lástima"

Para Lucena, la suspensión del proyecto es "una lástima para Barcelona, para Catalunya y evidentemente para Aena, que es quien proponía la inversión y quien la pagaba", y ha avanzado que este jueves la compañía colgará en su web toda la información sobre el proyecto de ampliación que propuso, a petición de la ministra Sánchez.

Preguntado por divergencias sobre la ampliación entre el PSOE y Podemos dentro del Ejecutivo central, Lucena ha asegurado que "la opinión del Gobierno de España" era conforme.

También ha destacado que la vicepresidente segunda y ministra de Unidas Podemos, Yolanda Díaz -que alertó del impacto medioambiental-, no tiene "competencias" en este asunto, y que el presidente, Pedro Sánchez, en ningún momento se ha manifestado en contra.

La "bendición" del Govern

En una entrevista a TV3 recogida por Europa Press, Lucena ha desvelado que el viernes hubo una reunión en la que participó "un representante del Govern que bendijo lo que en la reunió se tramitaba"; de hecho, tras el anuncio de suspensión de la inversión el vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, defendió el acuerdo de ampliación.

Según Lucena este trámite administrativo suponía el reflejo regulatorio del pacto del 2 de agosto y, tras "la bendición del representante del Govern por la tarde hay una contundente comunicación a través de Twitter del presidente de la Generalitat desmarcándose del pacto del 2 de agosto".

Lucena ha recordado que después de que Pere Aragonès fijara su posicionamiento se sucedieron las declaraciones en contra del proyecto, entre ellas las de la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que no descarto que miembros del ejecutivo participasen en la manifestación en contra del pacto para ampliar la infraestructura: "Se cuestiona con tanta intensidad que lo hace imposible".

El Gobierno

Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha descartado este jueves que la ampliación del Aeropuerto de Barelona-El Prat se pueda retomar en esta legislatura, después de que este miércoles anunciara la paralización de la inversión de 1.700 millones de euros por falta de confianza del Gobierno de la Generalitat. "Es una oportunidad perdida", ha lamentado.

En una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press, Sánchez, ha señalado que "en estas condiciones" no pueden llevar el proyecto al Consejo de Ministros del 28 de septiembre, fecha límite según la ministra, para aprobar el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) que incluye las inversiones para el periodo 2022 - 2026. Según estos plazos la obra de ampliación culminaría en 2031. "Perdemos la oportunidad de incluirlo en este documento de previsiones", ha asegurado.

"Evidentemente no hay margen para hacerlo en esta legislatura, es una oportunidad que perdemos", ha indicado la ministra que considera que se sale "perdiendo" con la cancelación y que todas las administraciones y grupos políticos deberían estar "centrados" en la recuperación económica ya que en Catalunya lo han pasado "muy mal" durante la pandemia y han perdido "muchas oportunidades".

Además, Sánchez ha asegurado que los 1.700 millones de euros previstos para esta obra no pueden asignarse a otro proyecto ya que se trata de presupuesto de Aena que se generaba mediante las tasas aeroportuarias que podrían generarse con una mayor llegada de vuelos internacionales. "Si no se da ese proyecto, no se generan esas tasas que permiten la inversión".

Por otro lado, ha reiterado que se mantienen el resto de inversiones revistas para los aeropuertos de Reus (Tarragona) y Girona-Costa Brava y también para la mejora de la alta velocidad en Girona y de la línea en torno al aeropuerto de Reus.

