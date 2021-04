El turismo valenciano eleva a más de 600 millones el coste de su rescate

El sector turístico valenciano, dividido en sus dos principales modalidades de alojamiento, apartamentos y hoteles, ha reclamado ya a la Generalitat un rescate de más de 600 millones de euros por las restricciones de movilidad ocasionadas por la pandemia.

La asociación de apartamentos turísticos de la Comunidad Valenciana (Aptur) remitió este miércoles un informe a la Dirección General de Turismo en el que cifra en 280,8 millones de euros el daño ocasionado a sus empresas en los últimos 18 meses, y pide un paquete de ayudas a fondo perdido para evitar "una oleada de cierres".

El escrito detalla que cada empresa necesita unos 180.000 euros, una cantidad "que se podría devolver en unos diez meses de actividad completa sin problema".

Tanto los apartamentos como los hoteles contemplan una recuperación en V en cuanto decaigan las limitaciones de movilidad, algo que empezará el próximo 9 de mayo con el fin del estado de alarma pero que depende del buen ritmo de vacunación para salvar el verano.

En el estudio, Aptur advierte de que se trata de una "estimación de mínimos" y hace hincapié en el impacto que tiene el sector en la economía autonómica. En la región actualmente hay inscritas unas 1.200 empresas gestoras de vivienda turística y 85.000 viviendas de uso turístico, de las cuales se estima que alrededor de 60.000 se dedican al alquiler durante todo el año.

Según los datos de la patronal, esta actividad genera unos 275.000 euros al año en concepto de impuestos como el IVA o el IRPF, una cantidad a la que Sotillos suma el coste que tendrían los subsidios por desempleo de los 8.000 puestos de trabajo directos que mantiene, "más del 85% fijos".

Aptur, que cuenta con más de 60 asociados que representan a unas 12.000 plazas de apartamentos turísticos en la Comunidad, insiste en que la necesidad de reclamar ayudas a fondo perdido se produce después de que "el Plan Resistir impulsado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) no haya tenido una repercusión real en quienes lo necesitan", y argumentó que "ninguna de las empresas de nuestro entorno que lo ha solicitado ha recibido una respuesta favorable".

"En muchas ocasiones se alega que el nivel de endeudamientos alto, pero es que no puede ser de otra manera cuando el año pasado nuestra facturación cayó el 80%", explicó el presidente de Aptur, Miguel Ángel Sotillos. "Lo que no pueden es querer ayudar solo a las empresas que no lo necesitan".

Petición de los hoteles

Los 280 millones reclamados por los apartamentos turísticos valencianos se suman a los 350 que han pedido recientemente los hoteles a través de su principal patronal, Hosbec. El objetivo de estas peticiones es posicionarse de cara al reparto de los fondos de recuperación europeos que le toquen a la Comunidad Valenciana, aunque en principio solo poco más de 3.000 millones se destinarán al turismo en toda España.

La secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, criticó este miércoles la "desidia" del Ejecutivo a la hora de planificar la temporada de verano, tanto "por la ausencia de plazos concretos en el plan de vacunación como a la hora de posicionarnos en mercados preferentes, donde Grecia o Turquía nos llevan la delantera".

Las restricciones han afectado también de manera muy importante a la hostelería valenciana, quien lleva meses reclamando poder abrir. Solo en la provincia de Alicante los restaurantes ya han presentado a la Generalitat valenciana más de 2.500 reclamaciones patrimoniales por los daños ocasionados a sus negocios.