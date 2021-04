Canarias elimina la obligación de presentar un test negativo a los turistas nacionales

Viajar a Canarias desde la Península sin necesidad de llevar consigo una prueba PCR o antígenos negativo por Covid ya es posible desde el pasado lunes. El Gobierno de Canarias no ha prorrogado la norma que obligaba a presentar dicha prueba y que debía realizarse 72 horas previas a la llegada.

El periodo que el Gobierno de Canarias había establecido para esta obligación concluyó el domingo y el propio Ejecutivo no ha renovado la orden, como ya hiciera en otras ocasiones para controlar la entrada de turistas nacionales en plena tercera ola.

El Gobierno canario no ha comunicado oficialmente la exención de la obligatoriedad. De ahí que se haya creado cierta confusión entre los viajeros nacionales que han intentado sacar un bono para concertar cita y hacerse un test en la web oficial que se dispuso. No obstante, la cuenta oficial de Twitter de la Consejería de Sanidad de Canarias está confirmando que no es necesario la realización del test, tal y como se puede ver en los siguientes tuits.

Buenos días, Carolina. La norma que obligaba a presentar una prueba negativa de COVID-19 para entrar a Canarias desde Península no está en vigor desde el pasado domingo, por eso la web ya no está operativa. Saludos — Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) April 9, 2021

Hola, Santy. Desde el pasado domingo, día 4, no está en vigor la norma que obligaba a presentar PDIA negativa para entrar en Canarias desde la Península. Por eso no está operativa ya la web de los bonos. Saludos — Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) April 9, 2021

De esta forma, tras la Semana Santa será posible viajar desde las comunidades sin cierre perimetral (Madrid y Extremadura) a Canarias y sin necesidad de presentar test negativo.

No obstante, se recomienda a los viajeros comprobar la situación epidemiológica de Canarias ya que Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura se encuentran en nivel 3, por lo que permanecerán cerradas y no se podrá salir o entrar salvo una de las causas justificadas recogidas en el decreto que establece el estado de alarma vigente.

Cabe recordar que la última prórroga se produjo a finales de febrero, cuando la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias amplió hasta después de Semana Santa, es decir, hasta el lunes 5 de abril, la realización de cribados para contener la transmisión del SARS-COV-2, mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros que entren en Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima.

Esta medida no afectará a los viajeros internacionales que tendrán que seguir presentando una PCR.