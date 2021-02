Sin miedo a la Covid: Barceló abrirá 13 hoteles este año a pesar de perder 123 millones

Al contrario de lo que ocurre en el sector, Barceló Hoteles encara un 2021 con cierto optimismo a pesar de ser consciente de que los niveles de ingresos de 2019 no se recuperarán hasta 2024 y, por tanto, este año registrarán caídas en los ingresos, según ha confirmado en el CEO para EMEA (Europa, Oriente Medio y África) de Barceló Hotel Group, Raúl González.

La cadena hotelera cierra el año con unas ventas brutas de 946,2 millones de euros (-60% vs. el 2019), con pérdidas que ascienden a más de 137 millones de euros y un Ebitda recurrente de -49,6 millones de euros. “En Barceló Hotel Group nos habíamos fijado como objetivo para 2020 conseguir un resultado bruto de explotación (EBITDA) superior a los 400 millones de euros y ganar más de 200 millones”, señalan desde la compañía. Pero la Covid truncó sus previsiones.

Durante ese año fatídico para el turismo, Barceló Hotel Group incorporó siete nuevos establecimientos a su portfolio, seis hoteles en España y uno en Turquía, que en total suman 1.000 habitaciones.

Desde la cadena hotelera afirman que "siguen con una situación saneada (300 millones aproximadamente de deuda) con 18.000 habitaciones en propiedad y situación de balance muy sólida". Por lo que podrían aguantar en "esta situación de desastre unos cuantos años".

Expansión en 2021

Bajo este paraguas, para 2021 los planes de expansión de la cadena hotelera estarán marcados por la apertura de cinco nuevos hoteles en España situados en las provincias de Alicante, Cádiz y Málaga; como por la apuesta por la internacionalización y desembarco en nuevas geografías con la incorporación de ocho hoteles.

Un plan de aperturas que comenzó el pasado 11 de febrero con la inauguración de un nuevo hotel de 4* en Dubái, el quinto hotel en Emiratos Árabes Unidos. Con esta nueva apertura, Barceló Hotel Group confirma su posición de cadena hotelera española líder en Oriente Medio y norte de África (MENA) donde actualmente gestiona 19 hoteles en cuatro países.

Además, este año Barceló Hotel Group aumentará su presencia en Portugal con dos nuevos hoteles en Madeira y Azores, y confirmará su entrada en el océano Índico, a través de una joint venture con Browns Investments, filial de LOLC Group, uno de los más importantes conglomerados empresariales de Sri Lanka para la gestión de dos hoteles en Sri Lanka y otros dos hoteles en Maldivas a finales de este año.

Un acuerdo que incluye también el futuro desarrollo y gestión de un complejo de nueva construcción compuesto por tres hoteles de 5 estrellas en el atolón North Male de Maldivas. La cadena hotelera también tiene previsto entrar en Indonesia con la gestión de un resort de 5* y 261 habitaciones en Bali.

Por último, en China, la alianza con el socio local Betterwood seguirá vigente para entrar en el mercado chino en modelo de franquicia. Un interés creciente de Barceló Hotel Group por el país que, a medida que la crisis sanitaria mejore, se espera que dé lugar a grandes oportunidades tanto en el segmento urbano como vacacional.

“Estamos creciendo en geografía son modelos de riesgo bajo. A la vez estamos invirtiendo en activos, reposicionar los activos y haciendo una reformas importante como en Tánger”, señala el CEO del grupo. Proyectos de reformas que suponen una inversión por encima de los 200 millones.

No obstante, parece que algunos de sus proyectos anteriores no terminan de despegar como el acuerdo con la Liga o el hotel en la estación de Cádiz. “Adif está intentando conseguir los permisos con el ayuntamiento. Y en cuanto estén los permisos y las licencias lo construiremos”, apunta Raúl González.

Nuevos activos

Barceló, como años atrás, se lanza al mercado en busca de nuevos activos en Baleares y Marbella, entre otras. “En inversiones estamos activos y estamos mirando para adquirir con ayuda del inversor financiero”. En cuanto a las concentraciones, cree que es más “difícil”, pero señala que “si tiene sentido estamos abiertos” ya que creen en la consolidación.

No obstante, más allá de la venta cerrada el pasado mes de diciembre del hotel Formentor al fondo de inversión Emin Capital por 165 millones de euros, no pondrán a la venta sus activos “salvo que tengamos una oferta atractiva”, explica. Desde la cadena no quieren malvender sus propiedades y solo estarán abiertos en caso de”precio razonable”.

Por último, la compañía descarta realizar un ERE tal y como ha hecho NH Hoteles. “La compañía acordó un ERTE de fuerza mayor acorde a los tiempos que vivimos y buscando el equilibrio en que la plantilla pueda ayudar a mitigar el daño. No está previsto ningún ERE”, sentencia.

Optimistas en 2021

Todo este plan estratégico parte de la visión optimista de la compañía. “Estamos en una situación realmente crítica y mucho peor de lo que preveíamos hace unos meses”, reconoce. Sin embargo, afirma “ser de los optimistas” al destacar que “tenemos seis vacunas homologadas inoculándose y tres más que van a ser aprobadas inminentemente”.

La empresa asegura estar trabajando para hacer el grupo más fuerte. Todo ello con la vista puesta en el verano, ya que la Semana Santa la dan por perdida totalmente. “El tema estará en si tenemos medio verano o un cuarto”, dando por hecho que “no tendremos un verano completo”, indica el CEO.