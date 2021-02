Avalancha de ERE, rescates y fusiones en el sector turístico: las empresas luchan por aguantar hasta verano

La llegada de turistas internacionales a España se hundió un 77,3% en 2020 hasta los 19 millones de visitantes. Una cifra inédita desde 1969 que deja atrás el récord de 2019 con 84 millones. El gasto realizado por los turistas también se desplomó el año pasado un 78,5%, con sólo 19.740 millones de euros. Estas cifras, casi un año después del inicio de la pandemia, dejan un panorama turístico desolador marcado por los despidos, los rescates y las fusiones de las empresas que buscan la manera de sobrevivir por lo menos hasta verano.

Después de los ERTE, lo primero que llegaron fueron los rescates solicitados a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Air Europa se convirtió en la primera empresa rescatada. El pasado 3 de noviembre el Consejo de Ministros dio luz verde a la ayuda de 475 millones solicitada por la aerolínea.

Pendiente de aprobación está el rescate solicitado por Ávoris y Globalia por valor de 320 millones. Cira que añade los 80 millones de euros adicionales solicitados esta semana en vista de que la crisis se alarga más de lo previsto. Se espera que a principios de marzo se apruebe el préstamo que dará lugar a la fusión de sus divisiones de agencias; aunque como ya publicó Invertia, el proceso de integración ya se ha iniciado.

Un avión de Air Europa remolcado por la pista en la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Y parece que no será la única fusión. Viajes El Corte Inglés negocia con Logitravel una unión que les consolide como el segundo gran grupo de agencias del país. La filial de los grandes almacenes es una de las más tocadas por la crisis de coronavirus y busca en esta fusión mejorar en el aspecto digital.

Empresas como Naviera Armas (dueña de Trasmediterránea), Wamos, el grupo catalán Sehrs u Hotelatelier (propietario de los Petit Palace) engordan la lista de compañías que han contactado con la SEPI para solicitar ayuda económica. En total, se calcula que el sector turístico habría pedido en torno a 1.000 millones de euros del fondo de 10.000 millones que gestiona la SEPI.

Despidos

Pero el verdadero drama está en los despidos que ya se están negociando. El más polémico es el de NH Hoteles, por ser la primera gran cadena hotelera en aplicarlo tras anunciar dos ERTE durante 2020.

Hace una semana, la dirección de la cadena hotelera comunicó a los trabajadores de servicios centrales (ubicados en Madrid y Barcelona) y de la central de reservas la intención de poner un ERE que afectará a más de 300 personas de una plantilla de casi 1.000 personas.

Logitravel pondrá en marcha un ERE en tres filiales mientras negocia una fusión con Viajes El Corte Inglés

Y en plenas negociaciones para la fusión con Viajes El Corte Inglés, Logitravel ya negocia con los sindicatos la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo en tres de sus filiales (Tu Experto en Viajes, Traveltino 2009 y Travelconcept). Sin cifras aún concretas, se calcula que podría afectar a entre 300 y 400 empleados.

Al tiempo que este touroperador busca la supervivencia con tres ERE y una fusión, el 10 de febrero el grupo turístico alemán Tui puso en marcha en una de sus filiales en España un ERE que afectará al 14% de la plantilla, 180 trabajadores de los 1.300 que tienen en plantilla.

A la vista está que la actividad y las ventas de las agencias de viajes es prácticamente nula desde hace un año, tal y como ocurre con las compañías de cruceros. El caso más grave es el de Pullmantur, que declaró este verano el concurso de acreedores. Ahora, incluida una orden judicial, negocia con su plantilla un ERE con un plan de viabilidad que no deja nada claro su futuro.

Pullmantur suspende sus cruceros hasta el 15 de noviembre por el Covid-19

Pero hay empresas que optan por otras alternativas. Es el caso de Viajes Carrefour, que cerrará 61 de las 82 agencias de viajes que tenía. No obstante, la compañía reubicará a aquellos trabajadores que quieran en sus supermercados. Nautalia, por su parte, tampoco atraviesa su mejor momento.

Ventas y cierres

Los hoteles también libran su guerra particular contra la Covid. La mayoría están cerrados temporalmente y los que están abiertos no superan el 15% de ocupación. De ahí que cadenas como Riu hayan puesto tres establecimientos a la venta, mientras que otras buscan fórmulas para no malvender.

Por ejemplo, Único Hotels ha concluido el proceso de venta del edificio donde se encuentra el Hotel Único Madrid a un inversor asesorado por AIGA Advisory. La operación se ha cerrado con la fórmula sale & leaseback, con la que la compañía seguirá gestionando el hotel (aunque ha vendido la propiedad para ganar liquidez).

Hasta aquí la situación actual de las grandes empresas del sector. Cabe recordar que cientos de pequeñas agencias de viajes han echado ya el cierre y 85.000 bares y restaurantes -que también viven del turismo- han desaparecido desde que se inició la crisis.

Lo más dramático de esta situación, es que los cierres y los despidos van a ir en aumento en los próximos meses. Hay que tener en cuenta que la Semana Santa se da por perdida, mientras que el verano está en la cuerda floja. Acelerar el ritmo de vacunación es la gran esperanza de un sector turístico muy tocado.